|
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Тигра и что нельзя готовить?
Источник материала: ОНТ
Символ 2022 года – Черный (Голубой) Водяной Тигр, и нужно постараться в новогоднюю ночь задобрить своенравное животное подходящей едой. Рассказываем, что обязательно должно быть на новогоднем столе, а от чего в праздничную ночь лучше отказаться.
Что должно быть на столе в новогоднюю ночь?
1. Мясная нарезка
Тигр – хищник, и большая часть его рациона – это мясо. На столе обязательно должны быть ветчина, буженина, соленое и копченое мясо, колбаса – все должно быть максимально натуральным и свежим.
2. Закуски с мясом
Тигру понравятся блинчики с мясом, мясные рулеты, лаваш с начинкой из фарша, разнообразные закуски с мясом, фаршем, сыром, яйцом. Варианты закусок на новогодний стол 2022 смотрите
3. Сытные мясные салаты
Основной составляющей салатов должно быть мясо или колбаса. Подойдут салаты с копченой курицей, говяной, свининой, языком, оливье. Варианты для праздничного застолья на Новый 2022 год смотрите
4. Главное горячее блюдо – мясо
Это может быть запеченная в духовке буженина, индейка, курица, шашлык. Можно запекать мясо с грибами или овощами – картофелем, морковью, баклажанами. Пельмени тоже понравятся Тигру.
5. Соевое мясо
Вегетарианцам можно приготовить блюда из соевого мяса.
Что нельзя ставить на стол в новогоднюю ночь 2022?
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Символ 2022 года – Черный (Голубой) Водяной Тигр, и нужно постараться в новогоднюю ночь задобрить своенравное животное подходящей едой. Рассказываем, что...
|
Архив (Разное)