Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Тигра и что нельзя готовить?

Источник материала: ОНТ

Символ 2022 года – Черный (Голубой) Водяной Тигр, и нужно постараться в новогоднюю ночь задобрить своенравное животное подходящей едой. Рассказываем, что обязательно должно быть на новогоднем столе, а от чего в праздничную ночь лучше отказаться.

Что должно быть на столе в новогоднюю ночь?

1. Мясная нарезка

Тигр – хищник, и большая часть его рациона – это мясо. На столе обязательно должны быть ветчина, буженина, соленое и копченое мясо, колбаса – все должно быть максимально натуральным и свежим.

2. Закуски с мясом

Тигру понравятся блинчики с мясом, мясные рулеты, лаваш с начинкой из фарша, разнообразные закуски с мясом, фаршем, сыром, яйцом. Варианты закусок на новогодний стол 2022 смотрите здесь .

3. Сытные мясные салаты

Основной составляющей салатов должно быть мясо или колбаса. Подойдут салаты с копченой курицей, говяной, свининой, языком, оливье. Варианты для праздничного застолья на Новый 2022 год смотрите здесь .

4. Главное горячее блюдо – мясо

Это может быть запеченная в духовке буженина, индейка, курица, шашлык. Можно запекать мясо с грибами или овощами – картофелем, морковью, баклажанами. Пельмени тоже понравятся Тигру.

5. Соевое мясо

Вегетарианцам можно приготовить блюда из соевого мяса.

Что нельзя ставить на стол в новогоднюю ночь 2022?

Дичь. Тигр не любит делиться добычей, поэтому злить его в праздничный вечер не стоит – откажитесь от лосятины, оленины, запеченной утки, куропатки.

Блюда корейской кухни

Гарниры из круп и злаковых. Овес, гречку, рис, булгур и другие подобные гарниры замените овощными – кабачки, картофель, грибы и т. п.

Рыба и морепродукты. Тигр не любит рыбу, морскую капусту, моллюсков.





Фото: depositphotos.com

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