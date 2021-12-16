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Недовольный мытьем и стрижкой кот заставил хохотать соцсети. Он точно отомстит хозяину!

16.12.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Недовольный мытьем и стрижкой кот заставил хохотать соцсети. Он точно отомстит хозяину!

В Сеть попал ролик, где кота отправили на мытье и стрижку к грумеру. Мордашка пушистика дает понять, как ему это «нравится». Видео опубликовал портал Ridus.

На кадрах мокрый котейка с несчастным видом держится двумя лапками за мини-поручень и терпит издевательства грумера.

Пользователи не удержались от смеха и предупредили владельца, чтобы тот берег свои ботинки: «Хозяину крышка», «Кошак уже разработал план мести», «Такой подлости котейка не простит», «Ахах, этот взгляд. Владелец точно поплатится».

Фото: depositphotos.com

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В Сеть попал ролик, где кота отправили на мытье и стрижку к грумеру. Мордашка пушистика дает понять, как ему это «нравится». Видео опубликовал портал Ridus. На кадрах...
 
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