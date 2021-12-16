Что думают белорусы о референдуме по Конституции: собрали данные социсследования

Источник материала: ОНТ

Согласно данным социсследования «Беларусь: мнение о будущем», которое провел Институт социологии НАН, 36,6% белорусов точно планируют принять участие в референдуме по поправкам в Конституцию, передает БЕЛТА.

Ответ «скорее да» дали 26,8% респондентов, «скорее нет» ответили 10,4%, а точно не пойдут на референдум 13,5% опрошенных.





На вопрос «нужна ли Беларуси обновленная Конституция?» 27,9% белорусов ответили положительно, вариант «скорее да» выбрали 30,8% респондентов, «нет» и «скорее нет» ответили 17,8% опрошенных. Остальные ответ не дали либо затруднились ответить.





Также респондентам было предложено ответить на вопрос: какие изменения в действующую Конституцию вы считаете необходимыми? Самыми популярными ответами были сохранение основных социальных гарантий, обеспечение гарантий безопасности, расширение гражданских прав и свобод граждан, а также перераспределение полномочий между основными ветвями власти.





Фото и графика: БЕЛТА

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