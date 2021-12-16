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Белорусы в соцопросе рассказали, кого считают виновными в наплыве мигрантов на границе

16.12.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусы в соцопросе рассказали, кого считают виновными в наплыве мигрантов на границе

Руководитель аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко озвучил данные социологического исследования «Беларусь: мнение о будущем» – более 55% белорусов считают, что за наплыв мигрантов на границе ответственны страны ЕС, США и НАТО, передает БЕЛТА.

33,8% белорусов считают, что правительства стран, откуда бегут люди, несут ответственность за наплыв мигрантов. Кроме того, в числе виновников миграционного кризиса граждане называют и страны ЕС – 24,4%, США –19%, НАТО – 12,6%.


Инфографика: БЕЛТА

Фото: БЕЛТА

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Руководитель аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко озвучил данные социологического исследования «Беларусь: мнение о будущем» – более 55% белорусов считают,...
 
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