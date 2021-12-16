|
Белорусы в соцопросе рассказали, кого считают виновными в наплыве мигрантов на границе
Источник материала: ОНТ
Руководитель аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко озвучил данные
33,8% белорусов считают, что правительства стран, откуда бегут люди, несут ответственность за наплыв мигрантов. Кроме того, в числе виновников миграционного кризиса граждане называют и страны ЕС – 24,4%, США –19%, НАТО – 12,6%.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко озвучил данные социологического исследования «Беларусь: мнение о будущем» – более 55% белорусов считают,...
|
Архив (Разное)