Белорусы в соцопросе рассказали, кого считают виновными в наплыве мигрантов на границе

Источник материала: ОНТ

Руководитель аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко озвучил данные социологического исследования «Беларусь: мнение о будущем» – более 55% белорусов считают, что за наплыв мигрантов на границе ответственны страны ЕС, США и НАТО, передает БЕЛТА.

33,8% белорусов считают, что правительства стран, откуда бегут люди, несут ответственность за наплыв мигрантов. Кроме того, в числе виновников миграционного кризиса граждане называют и страны ЕС – 24,4%, США –19%, НАТО – 12,6%.



Инфографика: БЕЛТА

Фото: БЕЛТА

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