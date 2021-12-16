Источник материала: БелТА

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске во время драки мужчина ранил другого ножом, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"Сообщение о драке и ножевом ранении в одном из жилых домов поступило в Солигорский РОВД. Патрульные прибыли на место происшествия и выяснили обстоятельства произошедшего у 43-летнего мужчины, который был ранен. Как оказалось, травму ему нанес 38-летний жилец того же дома, где произошел инцидент. Позже выяснилось, что мужчины повздорили на площадке между этажами", - рассказали в УВД.

Прибывшие медики госпитализировали раненого.

Правоохранители задержали нападавшего мужчину. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежей, кражи и незаконный оборот наркотиков.-0-