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В Малорите водитель сбил пешехода и скрылся: возбуждено уголовное дело

16.12.2021 16:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малорите задержали 34-летнего мужчину, который сбил пешехода и скрылся с места аварии. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

ДТП случилось вечером 12 декабря. Водитель автомобиля Audi ехал по улице Советской в Малорите и сбил 41-летнего мужчину, который шел по нерегулируемому переходу. В аварии пешеход получил множество травм, сейчас он в больнице. Водитель же скрылся с места происшествия, машину бросил в лесу.

"Спустя несколько дней, 15 декабря, водителя задержали. Им оказался 34-летний местный житель. Он рассказал, что после наезда на пешехода сильно испугался и решил уехать, чтобы избежать ответственности", - рассказали детали в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по результатам расследования.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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ДТП случилось вечером 12 декабря. Водитель автомобиля Audi ехал по улице Советской в Малорите и сбил 41-летнего мужчину, который шел по нерегулируемому переходу. В...
 
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