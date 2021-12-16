В Слуцке у двух закладчиц изъяли более 1 кг психотропов

Источник материала: БелТА

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преступную деятельность жительниц Дзержинска и Слуцка пресек наркоконтроль Минской области. Девушек 21 и 23 лет задержали на остановке общественного транспорта в Слуцке 13 декабря. Такая информация размещена на сайте в Telegram-канале МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По информации министерства, в мобильных телефонах девушек оперативники обнаружили координаты 20 закладок с наркотиками. Всего в тайниках было изъято более 1 кг мефедрона и альфа-PVP. "Установлено, что задержанные работали на интернет-магазин по сбыту наркотиков около месяца. В условленных местах забирали оптовые партии, затем раскладывали "товар" на мелкие дозы и делали закладки для потребителей. Фасовкой занимались на съемных квартирах в Минске", - говорится в сообщении.

Дилеры начинали с небольших объемов, которые распространяли в Минском районе. Через некоторое время география поставок охватила Минск, Солигорск и Слуцк.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.-0-