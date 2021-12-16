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Сотрудники МЧС спасли лошадь, застрявшую в прицепе

16.12.2021 17:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вблизи деревни Селец Могилевского района сотрудники МЧС спасли лошадь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 12.50 спасателям поступило сообщение о помощи - лошадь во время транспортировки провалилась и застряла в прогнившем кузове автомобиля "Газель". Хозяин самостоятельно не смог достать животное", - рассказали в ведомстве.

Работники МЧС при помощи подручных средств и автомобильного крана извлекли животное из прицепа. Лошадь была спасена.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Сегодня в 12.50 спасателям поступило сообщение о помощи - лошадь во время транспортировки провалилась и застряла в прогнившем кузове автомобиля "Газель". Хозяин...
 
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