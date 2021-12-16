Сотрудники МЧС спасли лошадь, застрявшую в прицепе

Источник материала: БелТА

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вблизи деревни Селец Могилевского района сотрудники МЧС спасли лошадь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 12.50 спасателям поступило сообщение о помощи - лошадь во время транспортировки провалилась и застряла в прогнившем кузове автомобиля "Газель". Хозяин самостоятельно не смог достать животное", - рассказали в ведомстве.

Работники МЧС при помощи подручных средств и автомобильного крана извлекли животное из прицепа. Лошадь была спасена.-0-