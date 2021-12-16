Источник материала: БелТА

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще три объединения признаны экстремистскими формированиями. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, обновлен. Экстремистскими формированиями признаны группы граждан, объединившиеся посредством интернет-ресурса "Платформа народных представителей "Сход", а также "Бульвар Непокоренных" и 97% Chausy", - рассказали в ведомстве.-0-