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Динара Алимбекова заняла шестое место в спринте на этапе КМ по биатлону в Анси

16.12.2021 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Динара Алимбекова заняла шестое место в спринте на этапе КМ по биатлону в Анси

Во Франции стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону. Сегодня женский спринт выиграла лидер общего зачета — Марте Ройселанд.

Норвежка чисто прошла два огневых рубежа и обошла ближайшую преследовательницу Анаис Бескон на 16 секунд. Вновь феноменальную скорость показала представительница Швеции Эльвира Эберг, которая с двумя штрафными кругами поднялась на третью ступень пьедестала. Динара Алимбекова тоже претендовала на медали. Но все испортил 10-й выстрел, который ушел мимо цели. В итоге Алимбекова стала шестой и в очередной раз попала в цветочную церемонию. Отметим, что Динара остается единственной биатлонисткой, которая в этом сезоне попадала в топ-10 во всех гонках. Анна Сола заняла седьмое место. 

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Во Франции стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону. Сегодня женский спринт выиграла лидер общего зачета — Марте Ройселанд. Норвежка чисто прошла два...
 
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