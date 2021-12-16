Динара Алимбекова заняла шестое место в спринте на этапе КМ по биатлону в Анси

Источник материала: ОНТ

Во Франции стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону. Сегодня женский спринт выиграла лидер общего зачета — Марте Ройселанд.

Норвежка чисто прошла два огневых рубежа и обошла ближайшую преследовательницу Анаис Бескон на 16 секунд. Вновь феноменальную скорость показала представительница Швеции Эльвира Эберг, которая с двумя штрафными кругами поднялась на третью ступень пьедестала. Динара Алимбекова тоже претендовала на медали. Но все испортил 10-й выстрел, который ушел мимо цели. В итоге Алимбекова стала шестой и в очередной раз попала в цветочную церемонию. Отметим, что Динара остается единственной биатлонисткой, которая в этом сезоне попадала в топ-10 во всех гонках. Анна Сола заняла седьмое место.

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