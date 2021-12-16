В Австралии пятеро детей погибли в результате падения с надувного батута

Источник материала: ОНТ

В Австралии школьный праздник закончился трагедией. Пятеро детей погибли при падении с надувного батута.





Это было мероприятие по случаю окончания учебного года. В какой-то момент сильный порыв ветра поднял аттракцион на 10-метровую высоту.

Пятерых детей спасти не удалось.

Несколько подростков с травмами в больнице.

Виновного установит следствие.

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