ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Австралии пятеро детей погибли в результате падения с надувного батута

16.12.2021 17:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Австралии пятеро детей погибли в результате падения с надувного батута

В Австралии школьный праздник закончился трагедией. Пятеро детей погибли при падении с надувного батута.


Это было мероприятие по случаю окончания учебного года. В какой-то момент сильный порыв ветра поднял аттракцион на 10-метровую высоту.

Пятерых детей спасти не удалось.

Несколько подростков с травмами в больнице.

Виновного установит следствие.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Австралии школьный праздник закончился трагедией. Пятеро детей погибли при падении с надувного батута. Это было мероприятие по случаю окончания учебного года. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Еще три объединения признаны экстремистскими формированиями
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by