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Лечебное голодание. Чем оно полезно и как его проводить?
Источник материала: ОНТ
В преддверии нового года в число актуальных начинают входить любые темы, связанные с очищением организма. Кто-то планирует делать это после праздников и обильных угощений. А кто-то заранее, чтобы влезть в любимое платье или костюм.
Считается, что лечебное голодание мобилизует защитные силы организма. Происходит внутреннее очищение, повышается способность клеток к регенерации. Польза краткосрочного голодания научно подтверждена, но за это надо браться с умом и осторожностью. Подробнее – в сюжете «Нашего утра».
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В преддверии нового года в число актуальных начинают входить любые темы, связанные с очищением организма. Кто-то планирует делать это после праздников и обильных...
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