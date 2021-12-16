Лечебное голодание. Чем оно полезно и как его проводить?

Источник материала: ОНТ

В преддверии нового года в число актуальных начинают входить любые темы, связанные с очищением организма. Кто-то планирует делать это после праздников и обильных угощений. А кто-то заранее, чтобы влезть в любимое платье или костюм.

Считается, что лечебное голодание мобилизует защитные силы организма. Происходит внутреннее очищение, повышается способность клеток к регенерации. Польза краткосрочного голодания научно подтверждена, но за это надо браться с умом и осторожностью. Подробнее – в сюжете «Нашего утра».





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