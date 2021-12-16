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Лечебное голодание. Чем оно полезно и как его проводить?

16.12.2021 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лечебное голодание. Чем оно полезно и как его проводить?

В преддверии нового года в число актуальных начинают входить любые темы, связанные с очищением организма. Кто-то планирует делать это после праздников и обильных угощений. А кто-то заранее, чтобы влезть в любимое платье или костюм.

Считается, что лечебное голодание мобилизует защитные силы организма. Происходит внутреннее очищение, повышается способность клеток к регенерации. Польза краткосрочного голодания научно подтверждена, но за это надо браться с умом и осторожностью. Подробнее – в сюжете «Нашего утра».


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В преддверии нового года в число актуальных начинают входить любые темы, связанные с очищением организма. Кто-то планирует делать это после праздников и обильных...
 
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