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В Могилевском зоосаде открылась усадьба Деда Мороза

16.12.2021 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Могилевском зоосаде открылась усадьба Деда Мороза

В гостях у сказки. В Могилевском зоосаде открылась усадьба Деда Мороза. Но чтобы увидеть главного волшебника, придется пройти новогоднюю полосу препятствий.


На квест приглашают персонажи любимых сказок. У костра встречают «12 месяцев». Постановку спродюсировали педагоги и учащиеся местного колледжа. Вместе со зрителями они поют новогодние песни, читают стихи и водят хороводы. Самым веселым – призы и подарки.

Всем желающим сделать фото на память Дед Мороз уступит свой резной деревянный трон. А заветная мечта, загаданная под этой елкой, обязательно исполнится.

Новогоднее представление проходит дважды в день до православного Рождества.

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В гостях у сказки. В Могилевском зоосаде открылась усадьба Деда Мороза. Но чтобы увидеть главного волшебника, придется пройти новогоднюю полосу препятствий. На...
 
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