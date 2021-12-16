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Как похудеть до Нового года без вреда для организма? Советы диетолога

16.12.2021 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как похудеть до Нового года без вреда для организма? Советы диетолога

До Нового года остается всего две недели, но даже за это время можно сбросить 2-3 кг. Как именно, РИА «Новости» рассказала врач-эндокринолог, диетолог Юлия Сорокина.

Для начала следует нормализовать ночной сон и режим питания. Нужно обязательно завтракать, всего в день должно быть 4-5 приемов пищи. После этого можно начинать сбрасывать вес, придерживаясь правильного питания и выпивая норму воды каждый день. 

Фото: pexels 



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До Нового года остается всего две недели, но даже за это время можно сбросить 2-3 кг. Как именно, РИА «Новости» рассказала врач-эндокринолог, диетолог Юлия Сорокина....
 
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