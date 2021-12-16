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Защиту белорусских СМИ и журналистов, а также их всестороннюю поддержку обсудили на Пленуме БСЖ
Источник материала: ОНТ
Защита белорусских СМИ, а также их всесторонняя поддержка. Сегодня Белорусский союз журналистов обозначил наиболее острые вопросы в сфере.
Дискуссия получилась достаточно откровенной. И работать есть над чем. Особое внимание уделили региональным СМИ – их представители участвовали в беседе по видеосвязи.
Оперативно адаптироваться к сегодняшним вызовам и новой реальности – главная необходимость в работе регионов. Также обсудили проведение конституционного референдума, который пройдет в феврале. Какие это будут изменения, как они изменят политическую и общественную систему.
У наших журналистов накоплен колоссальный опыт, будет приложено максимум усилий, чтобы обсуждение конституционных преобразований прошло максимально публично и открыто с учетом всех мнений.
Особое внимание уделили не только вопросу защиты белорусских журналистов, но и их всесторонней, в том числе финансовой, поддержки. На повестке – развитие в партнерстве с парламентом и правительством грантовой системы, которая существует в большинстве стран мира для поддержки национальных медиа.
Информационное давление на Беларусь – неоспоримый факт. Политические силы оппонентов выборочно цензурируют и даже блокируют работу отдельных белорусских журналистов и СМИ в целом.
Так называемые иностранные борцы за свободу слова и права человека игнорируют задокументированные факты буллинга и прямых физических угроз в отношении наших журналистов. Ко всему прочему к некоторым применяют инструменты санкционного давления.
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Защита белорусских СМИ, а также их всесторонняя поддержка. Сегодня Белорусский союз журналистов обозначил наиболее острые вопросы в сфере. Дискуссия...
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