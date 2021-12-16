Защиту белорусских СМИ и журналистов, а также их всестороннюю поддержку обсудили на Пленуме БСЖ

Источник материала: ОНТ

Защита белорусских СМИ, а также их всесторонняя поддержка. Сегодня Белорусский союз журналистов обозначил наиболее острые вопросы в сфере.





Дискуссия получилась достаточно откровенной. И работать есть над чем. Особое внимание уделили региональным СМИ – их представители участвовали в беседе по видеосвязи.

Оперативно адаптироваться к сегодняшним вызовам и новой реальности – главная необходимость в работе регионов. Также обсудили проведение конституционного референдума, который пройдет в феврале. Какие это будут изменения, как они изменят политическую и общественную систему.

У наших журналистов накоплен колоссальный опыт, будет приложено максимум усилий, чтобы обсуждение конституционных преобразований прошло максимально публично и открыто с учетом всех мнений.

Особое внимание уделили не только вопросу защиты белорусских журналистов, но и их всесторонней, в том числе финансовой, поддержки. На повестке – развитие в партнерстве с парламентом и правительством грантовой системы, которая существует в большинстве стран мира для поддержки национальных медиа.

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов: «Мы действительно – это звучало сегодня от многих членов правления – не можем превращать журналистскую работу, идеологическую работу в сугубо волонтерство. Личная позиция, гражданская позиция, ответственность наших коллег-журналистов – это очень важно, но эта гражданская позиция должна подкрепляться технологической базой, финансовыми ресурсами и кадровыми ресурсами в том числе».

Информационное давление на Беларусь – неоспоримый факт. Политические силы оппонентов выборочно цензурируют и даже блокируют работу отдельных белорусских журналистов и СМИ в целом.

Так называемые иностранные борцы за свободу слова и права человека игнорируют задокументированные факты буллинга и прямых физических угроз в отношении наших журналистов. Ко всему прочему к некоторым применяют инструменты санкционного давления.

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