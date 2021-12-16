Предприниматель в Мозырском районе перевозил без документов 100 л водки

Источник материала: БелТА

16 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе индивидуальный предприниматель перевозил без документов 100 л водки, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции МНС по Гомельской области - начальник управления оперативных мероприятий Татьяна Жилинская.

Нарушителя выявили сотрудники налоговой инспекции по Мозырскому району совместно с Мозырским РОВД. ИП перевозил водку на общую сумму Br1,3 тыс. Алкоголь был без акцизных марок и без сопроводительных документов, подтверждающих легальность приобретения.

Суд привлек ИП к административной ответственности. Предприниматель получил штраф в Br5,8 тыс. с конфискацией алкогольной продукции.-0-