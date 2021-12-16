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Предприниматель в Мозырском районе перевозил без документов 100 л водки

16.12.2021 18:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе индивидуальный предприниматель перевозил без документов 100 л водки, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции МНС по Гомельской области - начальник управления оперативных мероприятий Татьяна Жилинская.

Нарушителя выявили сотрудники налоговой инспекции по Мозырскому району совместно с Мозырским РОВД. ИП перевозил водку на общую сумму Br1,3 тыс. Алкоголь был без акцизных марок и без сопроводительных документов, подтверждающих легальность приобретения.

Суд привлек ИП к административной ответственности. Предприниматель получил штраф в Br5,8 тыс. с конфискацией алкогольной продукции.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Суд привлек ИП к административной ответственности. Предприниматель получил штраф в Br5,8 тыс. с конфискацией алкогольной продукции.
 
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