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Как избавиться от катышков на одежде? Проверенные способы – сохраняйте!

16.12.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как избавиться от катышков на одежде? Проверенные способы – сохраняйте!

Декабрь мчит нас в направлении Нового года, и хоть зима еще не показала характер, к этому надо быть готовыми. Со дня на день может ударить мороз покрепче, и настанет сезон свитеров с оленями. У теплой и удобной одежды есть одна проблема: катышки на шерсти немного портят вид. Как с ними бороться – подскажем со знанием дела. 


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Декабрь мчит нас в направлении Нового года, и хоть зима еще не показала характер, к этому надо быть готовыми. Со дня на день может ударить мороз покрепче, и настанет...
 
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