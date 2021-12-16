Как избавиться от катышков на одежде? Проверенные способы – сохраняйте!

Источник материала: ОНТ

Декабрь мчит нас в направлении Нового года, и хоть зима еще не показала характер, к этому надо быть готовыми. Со дня на день может ударить мороз покрепче, и настанет сезон свитеров с оленями. У теплой и удобной одежды есть одна проблема: катышки на шерсти немного портят вид. Как с ними бороться – подскажем со знанием дела.





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