Туман, гололед и до +4°С: прогноз погоды на 17 декабря

Источник материала: ОНТ

В пятницу облачно. Во многих районах страны пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Слабые туман и гололед, влажность до 90%. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный, временами порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром температура воздуха от ноля по северо-востоку до +2°С по западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2°С…4°С прохладнее.

В середине дня столбики термометров на отметках – от ноля по Витебской области до +3°С по Брестской. К вечеру температура составит от ноля по восточной половине до +2°С по западу.

В субботу погоду будут формировать неустойчивые влажные воздушные массы с северо-запада Европы. Облачно с небольшими прояснениями. На большей части страны – кратковременный снег, мокрый снег, днем с дождем. Влажность до 90%, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северный, днем с переходом на западный умеренный. Температура воздуха ночью -4°С…+1°С, днем от -2°С до +4°С. Такая же погода сохранится и в воскресенье. В начале следующей недели ситуация в атмосфере начнет меняться. В страну уже будет поступать арктический воздух с северных морей. Начнется похолодание.

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