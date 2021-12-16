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В Минске прошел Рождественский турнир по боулингу

16.12.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Сегодня в Минске прошел Рождественский турнир по боулингу. Это совместный проект Special Olympics и Президентского спортивного клуба.

Участие принимали 8 команд из школ и домов-интернатов для детей с особенностями развития. Многие из участников впервые попробовали свои силы в этой популярной игре. Это тот случай, когда в соревнованиях не было победителей и проигравших. Ребята с удовольствием общались друг с другом. Боулинг – это не первый вид спорта, который объединил всех этих детей. Ранее уже проводились соревнования по баскетболу, футболу, настольному теннису, плаванию и другим видам.

«Спешиал Олимпикс» проводит масштабную работу по социальной реабилитации детей с особенностями развития через занятия спортом. А при поддержке Президентского спортивного клуба подобных проектов в новом году станет еще больше.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске прошел Рождественский турнир по боулингу. Это совместный проект Special Olympics и Президентского спортивного клуба. Участие принимали 8 команд из школ и...
 
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