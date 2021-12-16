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Эйсмонт: обнародованный в Беларуси соцопрос был закрытым, озвучить результаты поручил Лукашенко
Источник материала: ОНТ
Пресс-секретарь Президента Беларуси прокомментировала результаты социсследования «
Пресс-секретарь Президента выразила уверенность, что результаты социологического исследования будут интересны не только вертикали власти, но и всем белорусам.
Теперь каждый может проанализировать эти данные и самостоятельно сделать выводы, подытожила Наталья Эйсмонт.
ФОТО: БЕЛТА
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Пресс-секретарь Президента Беларуси прокомментировала результаты социсследования «Беларусь: мнение о будущем». Как рассказала Наталья Эйсмонт, опрос имел...
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