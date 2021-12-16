Эйсмонт: обнародованный в Беларуси соцопрос был закрытым, озвучить результаты поручил Лукашенко

Источник материала: ОНТ

Пресс-секретарь Президента Беларуси прокомментировала результаты социсследования « Беларусь: мнение о будущем ». Как рассказала Наталья Эйсмонт, опрос имел закрытый характер, так как предназначался для руководства республики. Однако Александр Лукашенко поручил опубликовать полученные данные.

Пресс-секретарь Президента выразила уверенность, что результаты социологического исследования будут интересны не только вертикали власти, но и всем белорусам.

Теперь каждый может проанализировать эти данные и самостоятельно сделать выводы, подытожила Наталья Эйсмонт.

ФОТО: БЕЛТА

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