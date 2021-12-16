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Праздничная программа на Новый год в Минске: площадки и расписание

16.12.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В Минске праздничные мероприятия на Новый год пройдут на 22 площадках во всех районах города, сообщили в Мингорисполкоме.

Ярмарка в районе Дворца спорта будет центральной городской площадкой в новогоднюю ночь. Здесь пройдет концерт «Шкатулка желаний» с участием белорусских артистов. Время – с 00:30 до 04:00.

1 января на этой же площадке с 17:00 до 22:00 состоится молодежная музыкальная программа «Энергия Нового года». Участие в ней примут диджеи и молодые белорусские исполнители.

Рождественская концертная программа «Свет рождественской звезды» пройдет 7 января возле Дворца спорта.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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В Минске праздничные мероприятия на Новый год пройдут на 22 площадках во всех районах города, сообщили в Мингорисполкоме.Ярмарка в районе Дворца спорта будет...
 
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