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Праздничная программа на Новый год в Минске: площадки и расписание
Источник материала: ОНТМинске: площадки и расписание" class="one-news__figure-img">
В Минске праздничные мероприятия на Новый год пройдут на 22 площадках во всех районах города,
Фото: БЕЛТА
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В Минске праздничные мероприятия на Новый год пройдут на 22 площадках во всех районах города, сообщили в Мингорисполкоме.Ярмарка в районе Дворца спорта будет...
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