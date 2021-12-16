Западные санкции, поддержка собственного производства и передача инициативы на места: Лукашенко провел совещание по вопросам экономики

Источник материала: ОНТ

Эффективнее справляться с санкциями общими усилиями, поэтому инициативе на местах зелёный свет. В регионы отдадут и необходимые полномочия для поддержки производителей. Эти меры – часть белорусского ответа на западный экономический прессинг. На большом совещании во Дворце Независимости сегодня обсуждали, как противостоять санкционному давлению на нашу страну. Оно, безусловно, может оказать негативный эффект. Но Президент призывает продолжать спокойно трудиться, не обращая внимания на истерию Запада. Александр Лукашенко убеждён, что рано или поздно санкционная гонка закончится. Но пока Минск вынужден отвечать на недружественные шаги. Найти меры для развития внутреннего потенциала – задача для правительства, парламента и местной вертикали. В целом, Александр Лукашенко убеждён, что сейчас как никогда нужна сплочённость и исполнительность. Но это не значит, что настало время крайних мер.

По участникам этого совещания во Дворце Независимости можно определить, какие предприятия столкнулись с санкционным давлением, и кто в правительстве с этим борется. И, похоже, практически каждый министр. Всё же в ограничительных списках производства из числа градообразующих. И это не столько про деньги, сколько про людей.

Нефтехимический комплекс, калийная отрасль, отдельные промышленные гиганты и авиация – это основные сферы, которые подверглись западным санкциям. Есть у них кое-что общее – у всех предприятий, включённых в санкционные пакеты, есть конкуренты в тех же западных странах. И выбить с рынка соперника, хотя бы на время, для них ниша, которую в перспективе можно полностью занять. Для экономического давления достаточно лишь повода, при этом всегда есть и мотив.

Но сегодня главный вопрос не «почему», а «как»... Как противостоять этому давлению, отвечать на него, защитить работников и сохранить социальные гарантии государства.

Экономические санкции сами по себе противоречат международному праву, то есть этот инструмент априори вне закона. К тому же нет и каких-то критериев, по которым предприятия попадают в тот или иной список. А значит, с экономическим давлением может столкнуться любой предприниматель вне зависимости государственный или частный это бизнес. Иронично, что страны-агрессоры оправдывают свои действия, наоборот, защитой прав белорусов.

Запрет на поставки чего бы то ни было открывает окно возможностей для серых схем. Кто-то наверняка решится, но эта сверхприбыль может слишком дорого стоить – Президент настаивает на повышенном контроле. К тому же в белорусском санкционном пакете продовольствие, которым страна обеспечена. Но даже в этой ситуации снижение конкуренции – стимул для рывка на внутреннем рынке.

Согласование документов – свести к минимуму, Александр Лукашенко призывает и производителей, и чиновников быть инициативнее. Все, кто трудится на государство, должны быть заинтересованы в его успешности.

Однако и зачистки недопустимы. Президент предостерегает всякого, кто наделён властными полномочиями: вешать на людей ярлыки по одному незначительному эпизоду недопустимо.

В основе работы государственного аппарата должно быть место доверию на всех уровнях. Да и проблемных вопросов, напоминает Александр Лукашенко, у власти и так достаточно. Те же санкции, хоть и подтолкнули к новым рынкам, всё же ничего хорошего в них нет.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси: «По расчетам. Всего за 10 месяцев в иностранных банках-корреспондентах задержано средств на сумму до $10 млн в эквиваленте, что составляет 0,01%. от месячного оборота по внешнеэкономическим операциям. Заблокировано на текущую дату более $200 тыс. Исходя из этих цифр ситуация далека от критичной… Чувствительным является введенная 5-м пакетом санкций США санкций против белорусского госдолга. Это прямой риск возможности его рефинансирования в том числе по внутренним валютным госзаимствованиям».

В будущем году в счёт госдолга нужно уплатить свыше трёх миллиардов долларов. Беларусь теперь ведёт переговоры о рефинансировании не с европейскими, а с евразийскими фондами. Программа на три с половиной миллиарда в проработке. Однако выбирать не приходится именно из-за того, что финансовая сфера тоже под давлением. Впрочем, констатирует президент, европейские и американские инвестиции в любом случае обошлись Беларуси дороже.

К слову, в новой Беларуси ограничение свобод экономических грозит ограничением физическим – призывы к санкциям отныне противозаконны. Что до реакции на существующие ограничения, в правительстве по понятным причинам будущие шаги предпочли не анонсировать.

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