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«Будет очень интересно!» Магазин мерча с цитатами Лукашенко откроется 18 декабря
Источник материала: ОНТ
18 декабря откроется магазин мерча с цитатами Президента Беларуси Александра Лукашенко, об этом
Напомним, Белорусский лидер получил в подарок на день рождения набор маек со своими цитатами. Тогда же он пообещал запустить мерч в массы. А недавно в Сети появилась
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18 декабря откроется магазин мерча с цитатами Президента Беларуси Александра Лукашенко, об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого». Напомним, Белорусский лидер...
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