﻿ «Будет очень интересно!» Магазин мерча с цитатами Лукашенко откроется 18 декабря. 21.by
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«Будет очень интересно!» Магазин мерча с цитатами Лукашенко откроется 18 декабря

16.12.2021 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Будет очень интересно!» Магазин мерча с цитатами Лукашенко откроется 18 декабря

18 декабря откроется магазин мерча с цитатами Президента Беларуси Александра Лукашенко, об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого». 


Напомним, Белорусский лидер получил в подарок на день рождения набор маек со своими цитатами. Тогда же он пообещал запустить мерч в массы. А недавно в Сети появилась фотография пресс-секретаря Президента Беларуси Натальи Эйсмонт в майке из этой серии с надписью «Будет очень интересно. Начинайте шевелиться».

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18 декабря откроется магазин мерча с цитатами Президента Беларуси Александра Лукашенко, об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».  Напомним, Белорусский лидер...
 
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