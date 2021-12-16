«Будет очень интересно!» Магазин мерча с цитатами Лукашенко откроется 18 декабря

Источник материала: ОНТ

18 декабря откроется магазин мерча с цитатами Президента Беларуси Александра Лукашенко, об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».





Напомним, Белорусский лидер получил в подарок на день рождения набор маек со своими цитатами. Тогда же он пообещал запустить мерч в массы. А недавно в Сети появилась фотография пресс-секретаря Президента Беларуси Натальи Эйсмонт в майке из этой серии с надписью «Будет очень интересно. Начинайте шевелиться».

Подписывайтесь на нас в Telegram