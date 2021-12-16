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Мужчина решил сделать жене сюрприз, но чуть не разрушил брак. Вот чем закончилась история
Источник материала: ОНТ
Пользователь Reddit
Мужчина решил сделать татуировку, посвященную своей жене. Он отправился в салон на консультацию. На расспросы супруги о том, куда он идет, внятного ответа не дал, из-за чего у жены появились подозрения.
В назначенный мастером день автор истории сказал супруге, что едет к другу ремонтировать его компьютер.
Он снова придумал оправдание, затем пробыл у тату-мастера 2,5 часа. А когда заглянул в свой телефон, увидел сообщения от жены и фотографию дома своего друга с вопросом, почему там нет машины и зачем муж соврал.
Вернувшись домой, мужчина все рассказал супруге. Необычный сюрприз она в итоге оценила.
Фото: pexels
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Пользователь Reddit рассказал историю о своем желании сделать жене необычный подарок, но затея чуть не обернулась разводом. Мужчина решил сделать татуировку,...
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