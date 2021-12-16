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Мужчина решил сделать жене сюрприз, но чуть не разрушил брак. Вот чем закончилась история

16.12.2021 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина решил сделать жене сюрприз, но чуть не разрушил брак. Вот чем закончилась история

Пользователь Reddit рассказал историю о своем желании сделать жене необычный подарок, но затея чуть не обернулась разводом. 

Мужчина решил сделать татуировку, посвященную своей жене. Он отправился в салон на консультацию. На расспросы супруги о том, куда он идет, внятного ответа не дал, из-за чего у жены появились подозрения. 

В назначенный мастером день автор истории сказал супруге, что едет к другу ремонтировать его компьютер. 

Он снова придумал оправдание, затем пробыл у тату-мастера 2,5 часа. А когда заглянул в свой телефон, увидел сообщения от жены и фотографию дома своего друга с вопросом, почему там нет машины и зачем муж соврал. 

Вернувшись домой, мужчина все рассказал супруге. Необычный сюрприз она в итоге оценила. 

Фото: pexels 


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Пользователь Reddit рассказал историю о своем желании сделать жене необычный подарок, но затея чуть не обернулась разводом.  Мужчина решил сделать татуировку,...
 
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