Более 1 кг психотропов изъяли у двух девушек в Слуцке

Источник материала: ОНТ

Наркоконтроль Минской области пресек преступную деятельность жительниц Дзержинска и Слуцка. Девушки 21 и 23 лет были задержаны в Слуцке 13 декабря, сообщается в Telegram-канале МВД Беларуси.

Девушки начинали распространять небольшие объемы веществ. Сначала в Минском районе, затем и в Минске, Слуцке, Солигорске.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

Фото: БЕЛТА





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