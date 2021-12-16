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Более 1 кг психотропов изъяли у двух девушек в Слуцке
Источник материала: ОНТ
Наркоконтроль Минской области пресек преступную деятельность жительниц Дзержинска и Слуцка. Девушки 21 и 23 лет были задержаны в Слуцке 13 декабря,
Девушки начинали распространять небольшие объемы веществ. Сначала в Минском районе, затем и в Минске, Слуцке, Солигорске.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
Фото: БЕЛТА
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Наркоконтроль Минской области пресек преступную деятельность жительниц Дзержинска и Слуцка. Девушки 21 и 23 лет были задержаны в Слуцке 13 декабря, сообщается в...
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