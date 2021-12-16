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Более 1 кг психотропов изъяли у двух девушек в Слуцке

16.12.2021 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 1 кг психотропов изъяли у двух девушек в Слуцке

Наркоконтроль Минской области пресек преступную деятельность жительниц Дзержинска и Слуцка. Девушки 21 и 23 лет были задержаны в Слуцке 13 декабря, сообщается в Telegram-канале МВД Беларуси. 

Девушки начинали распространять небольшие объемы веществ. Сначала в Минском районе, затем и в Минске, Слуцке, Солигорске.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

Фото: БЕЛТА


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Теги: Минск
 
 
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Наркоконтроль Минской области пресек преступную деятельность жительниц Дзержинска и Слуцка. Девушки 21 и 23 лет были задержаны в Слуцке 13 декабря, сообщается в...
 
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