Без «Иронии судьбы»: 7 новогодних и рождественских фильмов, которые приведут вас в восторг. Сохраняйте подборку!

Источник материала: ОНТ

Один из самых лучших атрибутов грядущих зимних праздников – хороший фильм в хорошей компании. Если «Ирония судьбы» и «Один дома» вам изрядно надоели, предлагаем заглянуть в наш список праздничных кинолент. Здесь наверняка есть фильмы, которые вы еще не видели.

«Рождество на двоих» (2019)

Кейт живет в Лондоне и работает в магазине рождественских подарков. Она не уверена в себе, употребляет алкоголь и не надеется, что в ее жизни что-то изменится к лучшему. Пока не встречает обаятельного Тома. Парень кажется идеалом, и это подогревает интерес – чем же завершится знакомство?





«Пока ты спал» (1995)

Каждое утро Люси видит мужчину, который ей очень нравится, но он не обращает на нее внимания. Все меняется, когда она случайно спасает его от гибели. Незнакомец попадает в больницу и находится в коме. Близкие мужчины уверены, что Люси – его невеста. Она не смогла сказать им правду, привязавшись к ним. Особенно, к брату своего «жениха»…





«Новогодняя жена» (2012)

Максим и Даша познакомились в ночном клубе. Так вышло, что следующее утро они встретили вместе, после чего приняли неожиданное решение – пожениться. Но только при условии, что их чувства пройдут проверку. Срок – месяц.





«Пингвины мистера Поппера» (2011)

Том Поппер – торговый посредник. Он успешен и, как все успешные люди, слишком занят. Том мало отдыхает, практически не уделяет времени жене и детям. Но у него появляется шанс все исправить. На путь истинный главного героя ставит не болезнь, не потеря близкого человека и даже не клиническая смерть. А… пингвины. Экзотические животные переворачивают привычный мир Тома и делают из него другого человека.





«Новогодний корпоратив» (2016)

Клей и Кэрол – брат и сестра. После смерти отца им досталась крупная корпорация. Кэрол стала гендиректором компании. Положение дел в фирме ее не устраивает, поэтому она закрыла несколько филиалов. На очереди отдел, которым руководит Клей. Накануне Рождества брат Кэрол решил устроить корпоратив. И тут начинается самое интересное…





«Леди на один день» (1933)

Энни – бывшая аристократка, которая теперь пытается свести концы с концами, продавая яблоки. Перед Рождеством она узнает, что к ней собирается приехать дочь. Но не одна, а со своим женихом и его отцом, привыкшем к роскоши. Никто из них не подозревает, насколько плачевно финансовое положение Энни. Чтобы скрыть свою бедность, она «становится» богатой леди.





«Страна чудес» (2015)

Канун Нового года – время чудес. Жители разных городов России знают об этом не понаслышке. Супруги Семен и Люба давно мечтают попасть на программу «Поле Чудес». И вдруг им выпадает такой шанс. Невезучий по жизни Саня должен привести в чувство своего напарника на работе, а еще принять роды у своей жены. Четверо приятелей хотят во что бы то ни стало улететь в Москву, несмотря на нелетную погоду. Влюбленной паре предстоит примирить своих враждующих родителей. У Валеры и вовсе неординарная ситуация – он встречает инопланетян, которые прибыли на старом заглохшем НЛО… Эти невероятные истории собраны в одном фильме, который даже во взрослых способен вселить надежду на чудеса.





Фото: kinopoisk, ivi

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