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В ДТП на столичной улице Матусевича пострадал ребенок

16.12.2021 21:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП на улице Матусевича в Минске пострадал ребенок, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, сегодня около 14.15 42-летняя женщина, управляя автомобилем "Хендай", двигалась по улице Матусевича со стороны улицы Жудро в направлении проспекта Пушкина. На пересечении с улицей Сердича, на регулируемом пешеходном переходе, совершила наезд на 11-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.

Ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения. На месте работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска, следственно-оперативная группа УГАИ ГУВД Мингорисполкома и представители ГКСЭ по Минску.

По данному факту проводится проверка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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