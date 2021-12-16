В ДТП на столичной улице Матусевича пострадал ребенок

Источник материала: БелТА

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП на улице Матусевича в Минске пострадал ребенок, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, сегодня около 14.15 42-летняя женщина, управляя автомобилем "Хендай", двигалась по улице Матусевича со стороны улицы Жудро в направлении проспекта Пушкина. На пересечении с улицей Сердича, на регулируемом пешеходном переходе, совершила наезд на 11-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.

Ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения. На месте работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска, следственно-оперативная группа УГАИ ГУВД Мингорисполкома и представители ГКСЭ по Минску.

По данному факту проводится проверка.-0-