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На улице Дунина-Марцинкевича в столице мужчина попал под колеса авто

16.12.2021 23:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 9 ч 10 мин 47-летняя женщина, управляя автомобилем "Лада", двигалась по ул. Бельского со стороны ул. Притыцкого в направлении ул. Одоевского и при повороте налево на ул. Дунина-Марцинкевича не уступила дорогу 34-летнему мужчине. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Пешеход пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения. На месте работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г.Минска. По данному факту проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или направо, водитель обязан уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть по пешеходному переходу.

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или направо, водитель обязан уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть по пешеходному переходу.
 
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