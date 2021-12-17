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В Беларуси в продажу выпустили почтовые марки, посвященные Олимпиаде в Токио
Источник материала: ОНТ
Сегодня официально выпущены в обращение блоки почтовых марок, посвящённых медалистам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.
На марках – изображения наших лучших атлетов, а также логотип Национального олимпийского комитета. Блоки изданы тиражом в семь тысяч экземпляров. Традиции гашения олимпийских марок уже 25 лет, впервые в нашей стране они появились после Игр в Атланте.
Это отличная реклама спорта, – отметили в НОК Беларуси. Также же важно отметить, что в Беларуси существует более двухсот разновидностей почтовых марок со спортивной тематикой.
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Сегодня официально выпущены в обращение блоки почтовых марок, посвящённых медалистам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. На марках – изображения наших...
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