В Беларуси в продажу выпустили почтовые марки, посвященные Олимпиаде в Токио

Источник материала: ОНТ

Сегодня официально выпущены в обращение блоки почтовых марок, посвящённых медалистам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

На марках – изображения наших лучших атлетов, а также логотип Национального олимпийского комитета. Блоки изданы тиражом в семь тысяч экземпляров. Традиции гашения олимпийских марок уже 25 лет, впервые в нашей стране они появились после Игр в Атланте.

Это отличная реклама спорта, – отметили в НОК Беларуси. Также же важно отметить, что в Беларуси существует более двухсот разновидностей почтовых марок со спортивной тематикой.

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