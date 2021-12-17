«Наши дети»: Красный Крест и участницы конкурса «Мисс Беларусь» подготовили подарки для маленьких белорусов

Источник материала: ОНТ

Праздники всё ближе! Пока дети пишут письма Деду Морозу, взрослые воплощают их мечты в жизнь! По всей стране проходят концерты и благотворительные акции. И конечно, самая известная и масштабная из них – «Наши дети» – с каждым днём делает счастливее всё больше маленьких белорусов.





Карине 6 лет. Любит рисовать, занимается танцами. А еще очень любит животных, поэтому под Новый год просит у Деда Мороза желтую уточку, хотя бы игрушечную. Девочка хорошо учится, хотя усилий приходится прилагать больше, чем одноклассникам. Карина – инвалид по слуху с рождения. Справляется при помощи слуховых аппаратов и многочасовых занятий с логопедом. Но сейчас впереди – Новый год, а это значит, время верить в чудеса.

А это те, кто помогает исполнять желания Карины и тысяч других детей. В Гродно в одном из торговых центров волонтеры Красного Креста украсили Елку желаний. Вместе с новогодними игрушками здесь открытки с мечтами. Их написали дети из многодетных семей, инвалиды и сироты. Красный Крест много усилий приложил, чтобы помочь беженцам, которые до сих пор находятся на польской границе. Но напряженная работа там не влияет на традиционную заботу о маленьких белорусах.

Наталья Толкачева, председатель Гродненской областной организации Белорусского Общества Красного Креста: «И волонтеры, и сотрудники Красного Креста колоссальные усилия прилагают для того, чтобы помочь мигрантам на белорусско-польской границе. Но наши дети в любом случае остаются в поле внимания Белорусского Красного Креста, и сегодня с огромным удовольствием мы в Гродненской области даем старт республиканской благотворительной акции "Елка Желаний". С уверенностью могу сказать, что это самая добрая, самая душевная акция, которая всегда находит отклик у белорусов… В прошлом году мы смогли собрать подарки для 800 детей в уязвимом положении».

В этом году в области – 50 таких «чудесных елок» в торговых центрах и предприятиях. На них уже – 900 пожеланий.

Красиво – во всех смыслах – акцию «Наши дети» продолжили сегодня в Минске. Участницы конкурса «Мисс Беларусь» исполнили желания особенных малышей из городского поселка Вороново Гродненской области. В своеобразную «резиденцию Снегурочек» в Национальной школе красоты ребята присылали письма с рассказами о себе и о новогоднем пожелании.

Девушки дополнили подарки и своими сюрпризами, и совсем скоро ещё 13 мальчиков и девочек найдут их под новогодней ёлкой.

Новогоднее настроение на максимальную громкость включили и в Витебске. Сюжеты из детства теперь на каждом утреннике и концерте. Наступает время исполнения желаний, и в новогоднем хороводе школьники уже мечтают о том, что найдут под ёлочкой. Просьб к Деду Морозу много, если он не справится, родители примут к сведению.

Побывают на представлениях и ребята из социальных приютов, многодетных, приёмных семей. Но уже сейчас – танцуют все! Поэтому торжественные наряды примерили старшеклассники и студенты, талантливую молодежь позвали на областной бал. Здесь не понадобились знания, только умение – кружиться в вальсе и полонезе. В одном зале – 43 пары.

Две недели до Нового года, самое время загадывать желания. А взрослые позаботятся, чтобы все они сбылись. Традиции дарить детям новогоднюю сказку в Беларуси уже больше 20 лет. Впереди долгожданные подарки, неожиданные сюрпризы, марафон добрых дел с каждым годом объединяет всё больше участников.

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