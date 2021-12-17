История, от которой наворачиваются слезы: мужчина потратил свои сбережения, чтобы открыть приют для бездомных животных

Источник материала: ОНТ

Мерт Аккёк живет в Турции. Мужчина всегда любил помогать бездомным животным, и однажды у него появилось желание открыть приют, пишет издание Bored Panda.

На осуществление задуманного пошла большая часть сбережений Мерта. Он приобрел ферму под Стамбулом и сначала привез в нее бездомных собак. Позже там появились и другие подопечные. Чтобы постоянно заботиться о питомцах, Мерт вскоре и сам переехал в фермерский дом.





В приюте – 20 собак, лошадь, козы, несколько кошек, ослик и птицы. Многие питомцы – старые или больные, и Мерт много времени уделяет заботе и уходу за ними.





Фото: instagram/mertakkoek









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