Торжественная служба по поводу прибытия Вифлеемского огня прошла в Гродно

Источник материала: ОНТ

Гродно" class="one-news__figure-img">

Чудо, которое согревает – в буквальном смысле. В Беларусь прибыл Вифлеемский огонь. По традиции, первым его принял Гродно.





Церемония внесения огня – краткая, но торжественная. И хотя в костёле многолюдно, вносят огонь в полной тишине. Затем – служба. В этом году в костёле молились за мир во всем мире. Вифлеемский огонь накануне зажгли от негасимой лампады в базилике Рождества Христова в Иерусалиме. И так уже без малого 30 лет частичка священного пламени попадает в каждый дом Беларуси.

В эти минуты Вифлеемский огонь уже везут в Минск. В ближайшее время его можно будет взять в любом костёле, независимо от конфессии.

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