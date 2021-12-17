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Молодежная сборная Беларуси обыграла команду Казахстана на чемпионате мира
Источник материала: ОНТ
Молодёжная сборная Беларуси по хоккею одержала четвертую подряд победу на чемпионате мира в первом дивизионе.
Сегодня команда Сергея Стася победила команду Казахстана. Белорусы быстро забросили две шайбы, авторами голов в первом периоде стали Сергей Кузнецов и Егор Чезганов. Дальше наша команда смогла развить своё преимущество. В итоге встреча завершилась победой белорусов.
Наша «молодёжка» набрала уже 12 очков и лидирует в турнирной таблице. Белорусам осталось провести лишь один матч. 18 декабря наши хоккеисты сыграют против норвежцев.
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Молодёжная сборная Беларуси по хоккею одержала четвертую подряд победу на чемпионате мира в первом дивизионе. Сегодня команда Сергея Стася победила команду...
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