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Исполнителя роли мистера Бига в сериале «Секс в большом городе» обвинили в изнасиловании

17.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Исполнителя роли мистера Бига в сериале «Секс в большом городе» обвинили в изнасиловании

Две женщины обвинили американского актера Криса Нота в изнасиловании. Звезда сериала «Секс в большом городе» все обвинения в свой адрес отрицает. 

В редакцию журнала The Hollywood Reporter поступили по отдельности письма от двух женщин, которые утверждают, что исполнитель роли мистера Бига совершил над ними сексуальное насилие. Случаи, как сообщается, произошли с разницей почти в 10 лет: один – в 2004-м, а второй – в 2015-м.  

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Две женщины обвинили американского актера Криса Нота в изнасиловании. Звезда сериала «Секс в большом городе» все обвинения в свой адрес отрицает.  В редакцию...
 
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