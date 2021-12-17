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Исполнителя роли мистера Бига в сериале «Секс в большом городе» обвинили в изнасиловании
Источник материала: ОНТ
Две женщины обвинили американского актера Криса Нота в изнасиловании. Звезда сериала «Секс в большом городе» все обвинения в свой адрес отрицает.
В редакцию журнала The Hollywood Reporter поступили по отдельности письма от двух женщин, которые утверждают, что исполнитель роли мистера Бига совершил над ними сексуальное насилие. Случаи, как сообщается, произошли с разницей почти в 10 лет: один – в 2004-м, а второй – в 2015-м.
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Две женщины обвинили американского актера Криса Нота в изнасиловании. Звезда сериала «Секс в большом городе» все обвинения в свой адрес отрицает. В редакцию...
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