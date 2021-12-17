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Очищает кишечник, как щетка: диетолог назвала продукт, который нужно включить в рацион каждому

17.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Очищает кишечник, как щетка: диетолог назвала продукт, который нужно включить в рацион каждому

Пищевые волокна, которые содержатся в семенах льна, хорошо очищают кишечник, рассказала в своем Instagram-аккаунте диетолог Светлана Фус.

Льняное семя является источником пищевых волокон, очищающих кишечник. Кроме того, они стимулируют его перистальтику и придают ощущение сытости. 

По словам медика, в день можно употреблять не более 1-2 столовых ложек семян льна. Целые семена лучше измельчать и употреблять после приготовления.

Фото: pexels


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Пищевые волокна, которые содержатся в семенах льна, хорошо очищают кишечник, рассказала в своем Instagram-аккаунте диетолог Светлана Фус. Льняное семя является...
 
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