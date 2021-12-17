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Девушка провела эксперимент и оставила в своем гардеробе всего 13 вещей! Результат поразил пользователей

17.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девушка провела эксперимент и оставила в своем гардеробе всего 13 вещей! Результат поразил пользователей

Жительница США опубликовала в TikTok видео, в котором поделилась результатами своего модного эксперимента. 

По словам блогерши, несколько лет назад она решила, что будет придерживаться принципов минимализма. В своем шкафу американка оставила 13 вещей.  У девушки есть три пары штанов, пять топов и пять платьев. Она отметила, что такого количества вещей ей хватает для создания новых образов на каждый день. Пользователи Сети оценили эту задумку. 

Фото: pexels

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Жительница США опубликовала в TikTok видео, в котором поделилась результатами своего модного эксперимента.  По словам блогерши, несколько лет назад она решила, что...
 
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