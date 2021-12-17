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Девушка провела эксперимент и оставила в своем гардеробе всего 13 вещей! Результат поразил пользователей
Источник материала: ОНТ
Жительница США опубликовала в TikTok видео, в котором поделилась результатами своего модного эксперимента.
По словам блогерши, несколько лет назад она решила, что будет придерживаться принципов минимализма. В своем шкафу американка оставила 13 вещей. У девушки есть три пары штанов, пять топов и пять платьев. Она отметила, что такого количества вещей ей хватает для создания новых образов на каждый день. Пользователи Сети оценили эту задумку.
Фото: pexels
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Девушка провела эксперимент и оставила в своем гардеробе всего 13 вещей! Результат поразил пользователей
Жительница США опубликовала в TikTok видео, в котором поделилась результатами своего модного эксперимента. По словам блогерши, несколько лет назад она решила, что...
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