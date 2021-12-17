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Названы самые частые ошибки в лечении насморка. Не повторяйте их!

17.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы самые частые ошибки в лечении насморка. Не повторяйте их!

Как правильно лечить насморк, рассказала заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Ирина Лукина.

С осторожностью нужно относиться к народным способам лечения. Врач также советует высмаркиваться аккуратно, не прилагая слишком много усилий. При лечении насморка важно увлажнять и проветривать помещение. 

Фото: pexels

 


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Как правильно лечить насморк, рассказала заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Ирина Лукина. С осторожностью нужно относиться к...
 
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