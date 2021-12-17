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Названы самые частые ошибки в лечении насморка. Не повторяйте их!
Источник материала: ОНТ
Как правильно лечить насморк,
С осторожностью нужно относиться к народным способам лечения. Врач также советует высмаркиваться аккуратно, не прилагая слишком много усилий. При лечении насморка важно увлажнять и проветривать помещение.
Фото: pexels
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Как правильно лечить насморк, рассказала заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Ирина Лукина. С осторожностью нужно относиться к...
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