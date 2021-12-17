Доверие власти, конституционный референдум и отношение к беженцам: о чем белорусов спрашивали авторы масштабного социсследования?

Источник материала: ОНТ

Уровень доверия к Президенту, конституционное будущее и предстоящий референдум, отношение к санкциям и беженцам. На вопросы об этом ответили белорусы. Социологи провели исследование на тему «Беларусь. Мысли о будущем». Название довольно ёмкое, но вот что стоит за общественным мнением? Кому оно будет полезно и для чего изначально предназначалось исследование?





Своими мыслями о будущем с социологами поделились больше 10 тысяч белорусов. Исследование получилось масштабным. Ведь обычно эксперты «измеряют» общественное настроение на основе мнения гораздо меньшего числа. Опрос проводили почти 3 недели – с 15 ноября по 4 декабря. Хотя, несомненно, на его подготовку авторы – аналитический центр EcooM и институт социологии Академии наук – затратили больше времени. Опрос был анкетным. Это значит, что люди, получив бланки, отвечали анонимно.

Ирина Лашук, заведующая кафедрой экономической социологии БГЭУ: «Это люди, работающие на совершенно разных предприятиях, в разных учреждениях и студенты-учащиеся, обучающиеся на дневном отделении. В РБ они считаются занятыми в экономике. Мы признаём, что у нас не вошли безработные, неработающие пенсионеры».

Интересовались мнением жителей всей страны. И, как оказалось, они неравнодушно относятся к предстоящему выбору конституционного будущего страны.

Нужна ли Беларуси обновлённая Конституция? На этот вопрос было шесть вариантов ответов. И практически 60% респондентов склоняются к тому, что необходима. А вот тех, кто считает, что изменения в Основной закон вообще-то не обязательны, в три раза меньше – 17,5%. Затруднились с ответом 23% опрошенных.

Александр Баханович, ректор Брестского государственного технического университета: «Да, конечно, очень важно, когда большинство людей так или иначе участвуют в большинстве процессов, которые сегодня происходят. Или непосредственно участвуют, или своим голосом. Ведь, придя на референдум и высказав своё мнение, люди наперёд, на много лет, определят направление развития страны, и таким образом будут участвовать в построении страны, в её управлении. И это очень важно, что очень много людей интересуется и политикой, и социально-экономическими преобразованиями, и Конституцией».

А белорусы не просто интересуются поправками в Основной закон, но и готовы одобрить (или же нет) внесение изменений на референдуме.

В народном голосовании, как показал опрос, уже готовы, в принципе, принять участие более половины опрошенных. Это без малого 63,5%. Тех, кто не собирается на референдум – значительно меньше. Почти в три раза. Ещё не определились со своим выбором 12% респондентов.

Сергей Мусиенко, директор аналитического центра ЕсооМ: «Общество думает о развитии. И вот многие направления мы увидели очень верные, что мы выбираем. Опять же, что относится к референдуму, к изменению Конституции. Вы сами видели по цифрам, по динамике. К этому серьёзное отношение, взгляд людей, они информированы. Надо дообрабатывать может, но немного. Есть осознанная необходимость и понимание этого процесса».

Белорусы выразили вотум доверия государству и действующему политическому курсу. Так аналитики оценили результаты ответа на вопрос «Какие изменения в Конституцию вы считаете необходимыми?». Почему? Можно было выбрать несколько ответов. И вот две трети респондентов чаще всего делали выбор в пользу сохранения основных социальных гарантий. И это касалось практически всех сфер – образования, пенсий, здравоохранения, трудовых гарантий. Безопасность волнует без малого 40% людей. А 28% считают, что гражданские права и свободы следует расширить. Ещё 15% полагают, что в Конституции стоило бы учесть перераспределение полномочий между ветвями власти. А ещё – расширить права местных властей. За это выступают почти 10%. Среди других ответов – отмена смертной казни и более активное партийное строительство.

Светлана Винокурова, первый проректор Белорусской государственной академии искусств, доктор философских наук: «В принципе, меня мало что удивило, потому что всему есть объяснение. Есть объяснение тому, что респонденты, опрошенные, поддержали политику нашего государства. Для меня это понятно. Ориентация на социальную поддержку государства слоёв населения по всем основным направлениям. Это означает, что люди чувствуют эту политику. Люди понимают это и поддерживают».

А ещё – доверяют Президенту, да и, по сути, всей государственной системе. 72% респондентов заявили в целом о доверительном отношении к Главе государства. На этом фоне лишь 14% думают иначе. Армию белорусы поддерживают. О наших Вооружённых Силах одобрительно высказались более 70%. Церковным институтам, правоохранительным органам, Всебелорусскому народному собранию и правительству доверяют 60% и более. Значительная поддержка населения у судов и парламента – более 55%. А вот тех, кто скептически настроен к каждому из государственных органов власти, не более 18%.

Рассказали белорусы и о том, какие инициативы Президента видятся им значимыми. Здесь тоже можно было выбирать несколько ответов. 43% заявили, что главное – сохранение суверенитета и независимости страны. Белорусы высоко оценивают поддержку многодетных семей – почти 39%, проводимую жилищную политику – без малого 32%. Четвёртый по популярности ответ – укрепление обороноспособности Беларуси. Интеграция Беларуси и России в формате Союзного государства – эта инициатива Президента близка и понятна каждому четвёртому из опрошенных. Приверженность патриотическому воспитанию молодёжи – это поддерживают 23%.

Социология занимается оценкой того, что существует и происходит сейчас. Но вот результаты этого среза общественного мнения – проекция на будущее. А значит, ответы белорусов могут быть полезны всей вертикали власти и, естественно, Главе государства. И, как оказалось, этот опрос так и задумывался.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси: «Данный опрос изначально носил закрытый характер, предназначался для руководства страны для анализа тенденций, которые происходят в нашем обществе, но Президентом было принято решение опубликовать его для широкой публики. Я думаю, что он будет полезен, безусловно, будет полезен для всей вертикали власти, ну, и интересен однозначно будет нашим людям. Что нас интересовало в первую очередь? Это, конечно, ответы на самые острые вопросы сегодняшнего дня. Например, о готовности нашего общества к конституционному референдуму, об отношении к теме беженцев и т.д. И если продолжать говорить о содержательной части, что мы видим. Об этом Глава государства уже говорил: мы видим, что в 2021 году наше белорусское общество изменилось, кс частью, в лучшую сторону. Я думаю, что мы можем говорить сегодня, что наши люди осознали, что они имеют, и также осознали, что они могут потерять. Но факты на столе, цифры опубликованы, каждый имеет возможность анализировать и делать собственные выводы».

Как белорусы относятся к политики сдерживания со стороны Запада? Об этом социологи тоже спросили. И вот об их неприятии и своём негативном отношении высказались более 70%. Нейтральную позицию заняли 8,5%. А вот те, кто относится к санкциям хорошо – в меньшинстве. Таких всего 2,9%. Спросили у людей и про цели тех, кто вводит санкции. 19% полагают, что коллективный Запад хочет таким образом настроить народ против Президента. Ещё 18% считают, что хотят давлением сделать нашу жизнь хуже. 15,5 % видят устремление подорвать работу нашей экономики, ещё 12% уверены, что санкции поставят Беларусь в зависимость от Запада. Почти 19% в целом уверены, что цель санкций не только Беларусь, но и Россия. И лишь около 3% респондентов полагают, что санкции сделают Беларусь независимой, а жизнь людей лучше.

Николай Мысливец, директор Института социологии Академии Наук Беларуси: «Результаты данного исследования, они, напротив, позволили убедиться в том, что та динамика в мнениях людей относительно и ожидаемых изменений от Конституции, относительно отношения к санкциям, относительно готовности принять участие в референдуме, вот эти мнения они коррелируют, и можно говорить о достаточно чётких таких тенденциях».

А ещё у людей спросили о ситуации с беженцами. Кто виноват в том, что происходит на польской границе? Нести ответственность должны в первую очередь правительства тех стран, откуда бегут люди – так считает большинство белорусов. В кризисе есть вина Евросоюза, США, НАТО и Беларуси. Примечательно, что почти треть респондентов затруднились с ответом. Стоит сказать, что это только часть масштабного исследования. Социологи покажут и дадут оценку ответам и на другие вопросы. Но уже эти результаты показали векторы, которые выбирает большинство. Активное и неравнодушное.

Подписывайтесь на нас в Telegram