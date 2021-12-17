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Доверие власти, конституционный референдум и отношение к беженцам: о чем белорусов спрашивали авторы масштабного социсследования?
Источник материала: ОНТ
Уровень доверия к Президенту, конституционное будущее и предстоящий референдум, отношение к санкциям и беженцам. На вопросы об этом ответили белорусы. Социологи провели исследование на тему «Беларусь. Мысли о будущем». Название довольно ёмкое, но вот что стоит за общественным мнением? Кому оно будет полезно и для чего изначально предназначалось исследование?
Своими мыслями о будущем с социологами поделились больше 10 тысяч белорусов. Исследование получилось масштабным. Ведь обычно эксперты «измеряют» общественное настроение на основе мнения гораздо меньшего числа. Опрос проводили почти 3 недели – с 15 ноября по 4 декабря. Хотя, несомненно, на его подготовку авторы – аналитический центр EcooM и институт социологии Академии наук – затратили больше времени. Опрос был анкетным. Это значит, что люди, получив бланки, отвечали анонимно.
Интересовались мнением жителей всей страны. И, как оказалось, они неравнодушно относятся к предстоящему выбору конституционного будущего страны.
Нужна ли Беларуси обновлённая Конституция? На этот вопрос было шесть вариантов ответов. И практически 60% респондентов склоняются к тому, что необходима. А вот тех, кто считает, что изменения в Основной закон вообще-то не обязательны, в три раза меньше – 17,5%. Затруднились с ответом 23% опрошенных.
А белорусы не просто интересуются поправками в Основной закон, но и готовы одобрить (или же нет) внесение изменений на референдуме.
В народном голосовании, как показал опрос, уже готовы, в принципе, принять участие более половины опрошенных. Это без малого 63,5%. Тех, кто не собирается на референдум – значительно меньше. Почти в три раза. Ещё не определились со своим выбором 12% респондентов.
Белорусы выразили вотум доверия государству и действующему политическому курсу. Так аналитики оценили результаты ответа на вопрос «Какие изменения в Конституцию вы считаете необходимыми?». Почему? Можно было выбрать несколько ответов. И вот две трети респондентов чаще всего делали выбор в пользу сохранения основных социальных гарантий. И это касалось практически всех сфер – образования, пенсий, здравоохранения, трудовых гарантий. Безопасность волнует без малого 40% людей. А 28% считают, что гражданские права и свободы следует расширить. Ещё 15% полагают, что в Конституции стоило бы учесть перераспределение полномочий между ветвями власти. А ещё – расширить права местных властей. За это выступают почти 10%. Среди других ответов – отмена смертной казни и более активное партийное строительство.
А ещё – доверяют Президенту, да и, по сути, всей государственной системе. 72% респондентов заявили в целом о доверительном отношении к Главе государства. На этом фоне лишь 14% думают иначе. Армию белорусы поддерживают. О наших Вооружённых Силах одобрительно высказались более 70%. Церковным институтам, правоохранительным органам, Всебелорусскому народному собранию и правительству доверяют 60% и более. Значительная поддержка населения у судов и парламента – более 55%. А вот тех, кто скептически настроен к каждому из государственных органов власти, не более 18%.
Рассказали белорусы и о том, какие инициативы Президента видятся им значимыми. Здесь тоже можно было выбирать несколько ответов. 43% заявили, что главное – сохранение суверенитета и независимости страны. Белорусы высоко оценивают поддержку многодетных семей – почти 39%, проводимую жилищную политику – без малого 32%. Четвёртый по популярности ответ – укрепление обороноспособности Беларуси. Интеграция Беларуси и России в формате Союзного государства – эта инициатива Президента близка и понятна каждому четвёртому из опрошенных. Приверженность патриотическому воспитанию молодёжи – это поддерживают 23%.
Социология занимается оценкой того, что существует и происходит сейчас. Но вот результаты этого среза общественного мнения – проекция на будущее. А значит, ответы белорусов могут быть полезны всей вертикали власти и, естественно, Главе государства. И, как оказалось, этот опрос так и задумывался.
Как белорусы относятся к политики сдерживания со стороны Запада? Об этом социологи тоже спросили. И вот об их неприятии и своём негативном отношении высказались более 70%. Нейтральную позицию заняли 8,5%. А вот те, кто относится к санкциям хорошо – в меньшинстве. Таких всего 2,9%. Спросили у людей и про цели тех, кто вводит санкции. 19% полагают, что коллективный Запад хочет таким образом настроить народ против Президента. Ещё 18% считают, что хотят давлением сделать нашу жизнь хуже. 15,5 % видят устремление подорвать работу нашей экономики, ещё 12% уверены, что санкции поставят Беларусь в зависимость от Запада. Почти 19% в целом уверены, что цель санкций не только Беларусь, но и Россия. И лишь около 3% респондентов полагают, что санкции сделают Беларусь независимой, а жизнь людей лучше.
А ещё у людей спросили о ситуации с беженцами. Кто виноват в том, что происходит на польской границе? Нести ответственность должны в первую очередь правительства тех стран, откуда бегут люди – так считает большинство белорусов. В кризисе есть вина Евросоюза, США, НАТО и Беларуси. Примечательно, что почти треть респондентов затруднились с ответом. Стоит сказать, что это только часть масштабного исследования. Социологи покажут и дадут оценку ответам и на другие вопросы. Но уже эти результаты показали векторы, которые выбирает большинство. Активное и неравнодушное.
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Доверие власти, конституционный референдум и отношение к беженцам: о чем белорусов спрашивали авторы масштабного социсследования?
Уровень доверия к Президенту, конституционное будущее и предстоящий референдум, отношение к санкциям и беженцам. На вопросы об этом ответили белорусы. Социологи...
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