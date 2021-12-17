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Может ли некачественная импортная продукция попасть на белорусский рынок? Мнение эксперта
Источник материала: ОНТ
Некачественная и вредная импортная продукция не может попасть на белорусский рынок, потому что все пищевые товары проходят необходимую проверку. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил гендиректор ОАО «БелВитунифарм» Сергей Большаков.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Некачественная и вредная импортная продукция не может попасть на белорусский рынок, потому что все пищевые товары проходят необходимую проверку. Об этом в эфире...
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