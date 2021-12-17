Может ли некачественная импортная продукция попасть на белорусский рынок? Мнение эксперта

Источник материала: ОНТ

Некачественная и вредная импортная продукция не может попасть на белорусский рынок, потому что все пищевые товары проходят необходимую проверку. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил гендиректор ОАО «БелВитунифарм» Сергей Большаков.

Сергей Большаков: «У нас есть соответствующий ветеринарный контроль, который эти вопросы контролирует. И, знаете, на рынок чтобы зайти, нужно отталкиваться от уровня рынка. 90-е годы – ничего не было, пустые прилавки были. Либо ты "ножки Буша" возьмешь, либо ничего. Сегодня выбор громадный, боишься в магазин идти, потому что купишь больше, чем хочешь».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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