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В Колодищах открылся новый детский сад на 230 мест

17.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Колодищах открылся новый детский сад на 230 мест

Социальная политика, выстроенная белорусским государством, оправдывает себя. В первую очередь на конкретных примерах – в Колодищах, например, открыли уже четвертые ясли-сад.


Новое здание на 230 мест с физкультурным, тренажерным и музыкальным залом, бассейном и компьютерным классом.

Есть кабинеты учителя-дефектолога и педагога-психолога, медицинский блок и пищеблок. Обустроена безбарьерная среда и система видеонаблюдения. Одним словом, все, чтобы дети чувствовали себя комфортно, получали необходимые знания и весело проводили время.

Для малышей предусмотрено дополнительное образование. Созданы кабинеты по финансовой грамотности, основам безопасности жизнедеятельности, а также кабинет психолога с ресурсным центром для работы с родителями.

За два года в Минской области построено и введено в эксплуатацию 14 дошкольных учреждений и четыре школы. В следующем году планируется открытие школы в Смолевичах, детских садов в Фаниполе и Любани.

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Социальная политика, выстроенная белорусским государством, оправдывает себя. В первую очередь на конкретных примерах – в Колодищах, например, открыли уже...
 
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