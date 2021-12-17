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Мужчина погиб при ночном пожаре дома в Бресте
Источник материала: БелТА
17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте при пожаре дома погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Сигнал о загорании в жилом деревянном двухквартирном доме поступил спасателям 16 декабря в 23.50. В огне погиб мужчина 1977 года рождения. В результате пожара повреждена кровля, перекрытие, наружная отделка дома, уничтожено имущество и внутренняя отделка.
Причину произошедшего устанавливают.-0-
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В результате пожара повреждена кровля, перекрытие, наружная отделка дома, уничтожено имущество и внутренняя отделка.
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