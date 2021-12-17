Мужчина погиб при ночном пожаре дома в Бресте

Источник материала: БелТА

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте при пожаре дома погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сигнал о загорании в жилом деревянном двухквартирном доме поступил спасателям 16 декабря в 23.50. В огне погиб мужчина 1977 года рождения. В результате пожара повреждена кровля, перекрытие, наружная отделка дома, уничтожено имущество и внутренняя отделка.

Причину произошедшего устанавливают.-0-