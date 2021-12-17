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В Минске возбуждены уголовные дела за оскорбления и публикацию личных данных прокурорского работника
Источник материала: БелТА
17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минска возбудила уголовные дела по факту оскорбления и незаконного распространения в интернете сведений о частной жизни и персональных данных прокурорского работника, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.
В одном из Telegram-каналов 29 ноября этого года была размещена публикация с фотографией и личными данными старшего прокурора отдела прокуратуры Минска без его согласия в связи с выполнением им служебных обязанностей. Под публикацией различные пользователи оставили комментарии оскорбительного характера, в которых были презрительные и уничижительные слова и выражения в адрес прокурорского работника. Информация стала доступна для прочтения неопределенному кругу лиц.
Противоправные действия квалифицированы по ч.3 ст.203-1, ст.369 УК.
Для организации предварительного расследования уголовные дела направлены в управление Следственного комитета по Минску.-0-
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В Минске возбуждены уголовные дела за оскорбления и публикацию личных данных прокурорского работника
В одном из Telegram-каналов 29 ноября этого года была размещена публикация с фотографией и личными данными старшего прокурора отдела прокуратуры Минска без его...
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