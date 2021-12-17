ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске возбуждены уголовные дела за оскорбления и публикацию личных данных прокурорского работника

17.12.2021 09:09 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минска возбудила уголовные дела по факту оскорбления и незаконного распространения в интернете сведений о частной жизни и персональных данных прокурорского работника, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В одном из Telegram-каналов 29 ноября этого года была размещена публикация с фотографией и личными данными старшего прокурора отдела прокуратуры Минска без его согласия в связи с выполнением им служебных обязанностей. Под публикацией различные пользователи оставили комментарии оскорбительного характера, в которых были презрительные и уничижительные слова и выражения в адрес прокурорского работника. Информация стала доступна для прочтения неопределенному кругу лиц.

Противоправные действия квалифицированы по ч.3 ст.203-1, ст.369 УК.

Для организации предварительного расследования уголовные дела направлены в управление Следственного комитета по Минску.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В одном из Telegram-каналов 29 ноября этого года была размещена публикация с фотографией и личными данными старшего прокурора отдела прокуратуры Минска без его...
 
Новости дня
Новости разные
 
Meta заблокировала семь организаций, следивших за 50 тыс. пользователей
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by