В Минске возбуждены уголовные дела за оскорбления и публикацию личных данных прокурорского работника

Источник материала: БелТА

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минска возбудила уголовные дела по факту оскорбления и незаконного распространения в интернете сведений о частной жизни и персональных данных прокурорского работника, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В одном из Telegram-каналов 29 ноября этого года была размещена публикация с фотографией и личными данными старшего прокурора отдела прокуратуры Минска без его согласия в связи с выполнением им служебных обязанностей. Под публикацией различные пользователи оставили комментарии оскорбительного характера, в которых были презрительные и уничижительные слова и выражения в адрес прокурорского работника. Информация стала доступна для прочтения неопределенному кругу лиц.

Противоправные действия квалифицированы по ч.3 ст.203-1, ст.369 УК.

Для организации предварительного расследования уголовные дела направлены в управление Следственного комитета по Минску.-0-