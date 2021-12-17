Ставку единого налога увеличат в 4 раза, а налог на прибыль поднимут до 20%? Какие сюрпризы могут ждать бизнес в 2022 году

Источник материала: ProBusiness



Фото из личного архива эксперта

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс . В очередном драфте законопроекта есть повышение налога на прибыль до 20% и увеличение ставки единого налога в 4 раза. Какие еще сюрпризы могут ждать белорусский бизнес в 2022 году, «Про бизнес» выяснил у налогового консультанта, соучредителя бухгалтерской компании «Директ Актив» Веры Солянковой.

С 2022 года законопроект, в частности, предлагает:

1. Комплексное совершенствование норм законодательства о декларировании, включая перенос норм закона о декларировании в Налоговый кодекс.

2. Введение акцизов на жидкости для электронных систем курения и нетабачные никотиносодержащие изделия, повышение ставок акцизов на пиво и табачные изделия.

Наименование товаров Единица налогообложения Ставки акцизов, рублей за единицу налогообложения Жидкость для электронных систем курения 1 миллилитр 0,1 Нетабачные никотиносодержащие изделия 1 килограмм 77,14

3. Введение обязанности (с 1 июля 2022 года) по исчислению и уплате НДС иностранными организациями и предпринимателями при электронной дистанционной продаже товаров.

4. Отмену льготы по налогу на недвижимость для физических лиц в отношении квартир в многоквартирных жилых домах.

«Если взять Минск, то по стандартной двухкомнатной квартире цена вопроса в год составляет порядка 48 бел. рублей (около $ 19. — Прим. «Про бизнес»), в районных центрах — 27 бел. рублей (около $ 10. — Прим. «Про бизнес»)», — подсчитывал еще в октябре первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко. Льгота сохранится для лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста (или имеющих право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста).

5. Предоставление права областным и Минскому городскому Советам депутатов увеличивать стандартную ставку налога на прибыль (18%) в пределах двух процентных пунктов в отношении плательщиков этого налога в местный бюджет, предусмотрев целевой характер использования этих средств: на финансирование расходов по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт местных автомобильных дорог. «То есть налог на прибыль могут увеличивать до 20%», — поясняет Вера Солянкова.



Фото из личного архива эксперта

6. Повышение предельного размера инвестиционного вычета при исчислении налога на прибыль по зданиям, сооружениям, машинам и оборудованию, транспортным средствам.

Проектом НК-2022 вносятся изменения в подп. 2.2 п. 2 ст. 170 НК и предлагается увеличить предельные значения применения инвестиционного вычета: С 15% до 20% первоначальной стоимости (стоимости вложений в их реконструкцию) — по зданиям, сооружениям и передаточным устройствам, используемым в предпринимательской деятельности, и стоимости вложений в их реконструкцию

(стоимости вложений в их реконструкцию) — по зданиям, сооружениям и передаточным устройствам, используемым в предпринимательской деятельности, и стоимости вложений в их реконструкцию С 30% до 40% первоначальной стоимости (стоимости вложений в их реконструкцию) — по машинам и оборудованию, используемым в предпринимательской деятельности, и стоимости вложений в их реконструкцию, по транспортным средствам (за исключением легковых автомобилей, кроме относимых к специальным, а также используемых для оказания услуг такси) и стоимости вложений в их реконструкцию.

7. Увеличение ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан: от 2-х до 4-х раз.

«Поэтому на новый год необходимо посчитать выгодность применения данной налоговой системы и предусмотреть вариант открытия юрлица или уплаты налога на профессиональный доход», — считает Вера Солянкова.

Ставки единого налога по Минску для примера:

Вид деятельности 2021, ставка бел. руб. в месяц 2022, ставка бел. руб. в месяц ТО и ремонт автомобилей, мотоциклов 306 896 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 135 540 Медицинская, в том числе стоматологическая, практика, прочая деятельность по охране здоровья 208 832 Одежда из натуральной кожи, ковры и ковровые изделия, сложные бытовые электротовары и прочее 315 1260 Разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и программного обеспечения, восстановление компьютеров после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере 116 237

Рассмотрим выгодность применения подобной системы на примере разработчиков ПО и фрилансеров. При разработке сайтов в 2021 году ИП платили по УСН 5% при заказчиках в РБ и 3% по УСН с НДС при разработке ПО иностранным заказчикам. С 2022 года ставка по УСН составит 6%, а система УСН с НДС будет отменена.

По таблице видно, что при увеличении выручки выгоднее единый налог, а не УСН:

Система налогообложения Выручка 2 тысячи бел. рублей в месяц Выручка 8 тысяч бел. рублей в месяц УСН 6% 120 480 Единый налог 237 237 ОСН 16% (если нет затрат — вычет 20%) 256 1024 Налог на проф. доход 10% 200 800

8. Расширение перечня видов деятельности с уплатой единого налога для самозанятых граждан.

Для самозанятых граждан с 2022 года предусмотрено расширение перечня видов деятельности с сохранением возможности уплаты единого налога для индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (единый налог). В перечень видов деятельности дополнительно включены: Ландшафтное проектирование

Курьерская деятельность (деятельность по доставке товаров, посылок, пакетов)

Чистка салонов транспортных средств

Содержание могил и уход за ними

Аренда, прокат развлекательного и спортивного оборудования (велосипеды, коньки, туристическое снаряжение и прочее).

9. Установление ставки сбора для агроэкоусадеб в размере 31 бел. руб. (примерно $ 12) в месяц за каждую усадьбу и ставки сбора по ремесленной деятельности 62 бел. руб. (примерно $ 24) в год.



Фото из личного архива эксперта

Как изменения повлияют на бизнес

— Первая редакция проекта уже претерпела ряд изменений. И напоминаем, что все еще может измениться. Но если проект все же примут в нынешнем виде, то бизнесу придется перестраивать работу.

В первую очередь это коснется «единщиков» и ИП, оказывающих услуги, во вторую — организаций на УСН с НДС (так как система будет отсутствовать вовсе), а в третью — ИП и организаций на ОСН, поскольку налог на прибыль будут вправе поднять до 20%. Кроме того, подоходный налог для ИП может возрасти до 18% в 2023 году, — констатирует Вера Солянкова.

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