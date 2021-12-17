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Ставку единого налога увеличат в 4 раза, а налог на прибыль поднимут до 20%? Какие сюрпризы могут ждать бизнес в 2022 году
17.12.2021 09:11 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь
С 2022 года законопроект, в частности, предлагает:
1. Комплексное совершенствование норм законодательства о декларировании, включая перенос норм закона о декларировании в Налоговый кодекс.
2. Введение акцизов на жидкости для электронных систем курения и нетабачные никотиносодержащие изделия, повышение ставок акцизов на пиво и табачные изделия.
3. Введение обязанности (с 1 июля 2022 года) по исчислению и уплате НДС иностранными организациями и предпринимателями при электронной дистанционной продаже товаров.
4. Отмену льготы по налогу на недвижимость для физических лиц в отношении квартир в многоквартирных жилых домах.
5. Предоставление права областным и Минскому городскому Советам депутатов увеличивать стандартную ставку налога на прибыль (18%) в пределах двух процентных пунктов в отношении плательщиков этого налога в местный бюджет, предусмотрев целевой характер использования этих средств: на финансирование расходов по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт местных автомобильных дорог. «То есть налог на прибыль могут увеличивать до 20%», — поясняет Вера Солянкова.
6. Повышение предельного размера инвестиционного вычета при исчислении налога на прибыль по зданиям, сооружениям, машинам и оборудованию, транспортным средствам.
7. Увеличение ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан: от 2-х до 4-х раз.
«Поэтому на новый год необходимо посчитать выгодность применения данной налоговой системы и предусмотреть вариант открытия юрлица или уплаты налога на профессиональный доход», — считает Вера Солянкова.
Ставки единого налога по Минску для примера:
Рассмотрим выгодность применения подобной системы на примере разработчиков ПО и фрилансеров. При разработке сайтов в 2021 году ИП платили по УСН 5% при заказчиках в РБ и 3% по УСН с НДС при разработке ПО иностранным заказчикам. С 2022 года ставка по УСН составит 6%, а система УСН с НДС будет отменена.
По таблице видно, что при увеличении выручки выгоднее единый налог, а не УСН:
8. Расширение перечня видов деятельности с уплатой единого налога для самозанятых граждан.
9. Установление ставки сбора для агроэкоусадеб в размере 31 бел. руб. (примерно $ 12) в месяц за каждую усадьбу и ставки сбора по ремесленной деятельности 62 бел. руб. (примерно $ 24) в год.
Как изменения повлияют на бизнес
— Первая редакция проекта уже претерпела ряд изменений. И напоминаем, что все еще может измениться. Но если проект все же примут в нынешнем виде, то бизнесу придется перестраивать работу.
В первую очередь это коснется «единщиков» и ИП, оказывающих услуги, во вторую — организаций на УСН с НДС (так как система будет отсутствовать вовсе), а в третью — ИП и организаций на ОСН, поскольку налог на прибыль будут вправе поднять до 20%. Кроме того, подоходный налог для ИП может возрасти до 18% в 2023 году, — констатирует Вера Солянкова.
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Ставку единого налога увеличат в 4 раза, а налог на прибыль поднимут до 20%? Какие сюрпризы могут ждать бизнес в 2022 году
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