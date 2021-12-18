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«Маршрут перестроен». Хаски немного не рассчитала свои силы и рассмешила интернет (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Многие собаки любят резвиться и прыгать, и иногда в результате баловства возникают довольно казусные ситуации. На очередную смешную историю
Видеокадры позволяют наблюдать за хаски, которые научились преодолевать забор, не достигая его наивысшей точки – то есть в прыжке вклиниваться между прутьями. Однако один из псов, видимо, не рассчитал, что дыра непосредственно возле опоры чересчур мала для него, в результате чего застрял. Однако это ненадолго смутило животное. Подумав, он выбрал другую щель – и на этот раз у него всё получилось.
Комментаторов повеселил «неточный» собакен. Нашлись и те, кто посочувствовали животному.
Фото: pixabay
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Многие собаки любят резвиться и прыгать, и иногда в результате баловства возникают довольно казусные ситуации. На очередную смешную историю обратил внимание...
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