«Маршрут перестроен». Хаски немного не рассчитала свои силы и рассмешила интернет (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Многие собаки любят резвиться и прыгать, и иногда в результате баловства возникают довольно казусные ситуации. На очередную смешную историю обратил внимание ridus.ru.

Видеокадры позволяют наблюдать за хаски, которые научились преодолевать забор, не достигая его наивысшей точки – то есть в прыжке вклиниваться между прутьями. Однако один из псов, видимо, не рассчитал, что дыра непосредственно возле опоры чересчур мала для него, в результате чего застрял. Однако это ненадолго смутило животное. Подумав, он выбрал другую щель – и на этот раз у него всё получилось.





Комментаторов повеселил «неточный» собакен. Нашлись и те, кто посочувствовали животному.

«Смешно, конечно, но голову песика жалко», «Мне нравится, как он за пару секунд перезагрузился и поскакал дальше», «Бедолажка, габариты не рассчитал», «Маршрут перестроен», «Зато теперь мы знаем, как появились мопсы», – писали интернет-пользователи.

Фото: pixabay

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