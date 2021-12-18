|
В Северной Корее людям на 11 дней запретили радоваться и пить спиртное по случаю годовщины смерти бывшего лидера
Источник материала: ОНТ
В Северной Корее правительство запретило своим жителям на 11 дней смеяться и распивать алкоголь. Такие запреты введены в связи с десятой годовщиной смерти Ким Чен Ира. Об этом
Помимо этого, гражданам нельзя показывать хорошее настроение в людных местах.
Согласно местным источникам, жителям нельзя ходить в магазины в день смерти бывшего лидера КНДР, 17 декабря. Если вдруг кто-то умрет во время траура, его родственникам нельзя громко плакать, а похоронить умершего можно будет только после снятия ограничений.
По информации одного из источников издания, в стране создан спецотряд из полицейских, которые будут следить за тем, чтобы граждане сохраняли грустное выражение лица.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Северной Корее людям на 11 дней запретили радоваться и пить спиртное по случаю годовщины смерти бывшего лидера
В Северной Корее правительство запретило своим жителям на 11 дней смеяться и распивать алкоголь. Такие запреты введены в связи с десятой годовщиной смерти Ким Чен...
|
Архив (Разное)