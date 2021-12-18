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В Северной Корее людям на 11 дней запретили радоваться и пить спиртное по случаю годовщины смерти бывшего лидера

18.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Северной Корее людям на 11 дней запретили радоваться и пить спиртное по случаю годовщины смерти бывшего лидера

В Северной Корее правительство запретило своим жителям на 11 дней смеяться и распивать алкоголь. Такие запреты введены в связи с десятой годовщиной смерти Ким Чен Ира. Об этом пишет Daily Mail. 

Помимо этого, гражданам нельзя показывать хорошее настроение в людных местах. 

Согласно местным источникам, жителям нельзя ходить в магазины в день смерти бывшего лидера КНДР, 17 декабря. Если вдруг кто-то умрет во время траура, его родственникам нельзя громко плакать, а похоронить умершего можно будет только после снятия ограничений.

По информации одного из источников издания, в стране создан спецотряд из полицейских, которые будут следить за тем, чтобы граждане сохраняли грустное выражение лица.

Фото: depositphotos.com

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В Северной Корее правительство запретило своим жителям на 11 дней смеяться и распивать алкоголь. Такие запреты введены в связи с десятой годовщиной смерти Ким Чен...
 
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