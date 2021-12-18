Обвал породы случился на государственной шахте «Надия» в Украине: есть жертвы

Источник материала: ОНТ

Как минимум один человек погиб в результате обвала породы на государственной шахте «Надия», которая находится во Львовско-Волынском угольном бассейне в Украине.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца в эфире телеканала «Наш». По его словам, обвал случился в 17:45, погиб один шахтер.

Всего во время обвала засыпало троих рабочих, из которых выжили двое, уточнил депутат правящей партии «Слуга народа» Юрий Камельчук.

Фото: depositphotos.com

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