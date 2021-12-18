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Обвал породы случился на государственной шахте «Надия» в Украине: есть жертвы
Источник материала: ОНТ
Как минимум один человек погиб в результате обвала породы на государственной шахте «Надия», которая находится во Львовско-Волынском угольном бассейне в Украине.
Об этом
Всего во время обвала засыпало троих рабочих, из которых выжили двое, уточнил депутат правящей партии «Слуга народа» Юрий Камельчук.
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Как минимум один человек погиб в результате обвала породы на государственной шахте «Надия», которая находится во Львовско-Волынском угольном бассейне в Украине. ...
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