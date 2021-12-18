Завершилась мужская спринтерская гонка на этапе Кубка мира по биатлону. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё

Источник материала: ОНТ

На четвертом этапе Кубка мира по биатлону сегодня прошла мужская спринтерская гонка.

Её победителем стал норвежец Йоханнес Бё. Он закрыл все 10 мишеней и на финише опередил своего ближайшего преследователя на семь секунд. Впервые в сезоне на пьедестал поднялся российский биатлонист Эдуард Латыпов, который также стрелял чисто. С бронзовой наградой – представитель Норвегии Филипп Андерсен. Отметим, что отличную гонку провел белорусский биатлонист Антон Смольский. Он снова попал в цветочную церемонию, заняв сегодня шестое место. Благодаря этому успеху белорус в общем зачете поднялся на 10 место. Завтра в Анси пройдут две гонки преследования.

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