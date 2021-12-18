ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Завершилась мужская спринтерская гонка на этапе Кубка мира по биатлону. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё

18.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Завершилась мужская спринтерская гонка на этапе Кубка мира по биатлону. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё

На четвертом этапе Кубка мира по биатлону сегодня прошла мужская спринтерская гонка.

Её победителем стал норвежец Йоханнес Бё. Он закрыл все 10 мишеней и на финише опередил своего ближайшего преследователя на семь секунд. Впервые в сезоне на пьедестал поднялся российский биатлонист Эдуард Латыпов, который также стрелял чисто. С бронзовой наградой – представитель Норвегии Филипп Андерсен. Отметим, что отличную гонку провел белорусский биатлонист Антон Смольский. Он снова попал в цветочную церемонию, заняв сегодня шестое место. Благодаря этому успеху белорус в общем зачете поднялся на 10 место. Завтра в Анси пройдут две гонки преследования. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На четвертом этапе Кубка мира по биатлону сегодня прошла мужская спринтерская гонка. Её победителем стал норвежец Йоханнес Бё. Он закрыл все 10 мишеней и на финише...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ограбивший банк американец был пойман при попытке внести наличные через банкомат
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by