|
Завершилась мужская спринтерская гонка на этапе Кубка мира по биатлону. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё
Источник материала: ОНТ
На четвертом этапе Кубка мира по биатлону сегодня прошла мужская спринтерская гонка.
Её победителем стал норвежец Йоханнес Бё. Он закрыл все 10 мишеней и на финише опередил своего ближайшего преследователя на семь секунд. Впервые в сезоне на пьедестал поднялся российский биатлонист Эдуард Латыпов, который также стрелял чисто. С бронзовой наградой – представитель Норвегии Филипп Андерсен. Отметим, что отличную гонку провел белорусский биатлонист Антон Смольский. Он снова попал в цветочную церемонию, заняв сегодня шестое место. Благодаря этому успеху белорус в общем зачете поднялся на 10 место. Завтра в Анси пройдут две гонки преследования.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершилась мужская спринтерская гонка на этапе Кубка мира по биатлону. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё
На четвертом этапе Кубка мира по биатлону сегодня прошла мужская спринтерская гонка. Её победителем стал норвежец Йоханнес Бё. Он закрыл все 10 мишеней и на финише...
|
Архив (Разное)