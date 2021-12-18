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Совет Республики одобрил назначение Игоря Карпенко председателем ЦИК

18.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Совет Республики одобрил назначение Игоря Карпенко председателем ЦИК

Теперь официально в новой должности. Совет Республики одобрил назначение Игоря Карпенко председателем Центральной избирательной комиссии. 

Вместе с председателем ЦИКа утверждены и пять членов комиссии. Ещё шесть сегодня избраны тайным голосованием. И после Центризбирком провел первое заседание в новом составе. Начали со слов благодарности прежнему руководителю – Лидии Ермошиной, которая возглавляла комиссию 25 лет.

Сохранить лучшее, при этом усовершенствовать избирательную систему – одна из главных задач нового главы ведомства. По его словам, все изменения будут в интересах общества и государства. Впереди у избиркома – важное политические событие. Беларусь готовится к Конституционному референдуму, который пройдет не позднее февраля. 


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Теперь официально в новой должности. Совет Республики одобрил назначение Игоря Карпенко председателем Центральной избирательной комиссии.  Вместе с...
 
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