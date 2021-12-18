Совет Республики одобрил назначение Игоря Карпенко председателем ЦИК

Источник материала: ОНТ

Теперь официально в новой должности. Совет Республики одобрил назначение Игоря Карпенко председателем Центральной избирательной комиссии.

Вместе с председателем ЦИКа утверждены и пять членов комиссии. Ещё шесть сегодня избраны тайным голосованием. И после Центризбирком провел первое заседание в новом составе. Начали со слов благодарности прежнему руководителю – Лидии Ермошиной, которая возглавляла комиссию 25 лет.

Сохранить лучшее, при этом усовершенствовать избирательную систему – одна из главных задач нового главы ведомства. По его словам, все изменения будут в интересах общества и государства. Впереди у избиркома – важное политические событие. Беларусь готовится к Конституционному референдуму, который пройдет не позднее февраля.





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