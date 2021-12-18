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Польская сторона заявила, что попросивший убежища в Беларуси солдат употреблял алкоголь

18.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Польская сторона заявила, что попросивший убежища в Беларуси солдат употреблял алкоголь

Эмиль Чечко снял польский шеврон после того, как узнал, что о нем теперь пишут в польской прессе. Новость о побеге сегодня всколыхнула информационное пространство. Так, министр обороны Польши Мариуш Блащак сразу нашел изъяны у военнослужащего.


Мол, у солдата, который пропал вчера, серьезные проблемы с законом и он подал заявление об увольнении из армии. Его ошибочно направили на службу на границу. И министр потребовал объяснений, кто виноват. Видимо, глава военного ведомства намерен искать крайних, чтобы сохранить портфель и замять скандал. 

«Газета Выборча» быстро нашла данные – пока неофициальные, что польский солдат был арестован за употребление алкоголя и был под воздействием марихуаны. Но, несмотря на это, вернулся на службу. Что, как минимум, странно. Есть уже первая реакция: сегодня уволены командиры батареи, взвода и 2-го артиллерийского дивизиона в Венгожево.

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Теги: Новости
 
 
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Эмиль Чечко снял польский шеврон после того, как узнал, что о нем теперь пишут в польской прессе. Новость о побеге сегодня всколыхнула информационное пространство....
 
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