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Польская сторона заявила, что попросивший убежища в Беларуси солдат употреблял алкоголь
Источник материала: ОНТ
Эмиль Чечко снял польский шеврон после того, как узнал, что о нем теперь пишут в польской прессе. Новость о побеге сегодня всколыхнула информационное пространство. Так, министр обороны Польши Мариуш Блащак сразу нашел изъяны у военнослужащего.
Мол, у солдата, который пропал вчера, серьезные проблемы с законом и он подал заявление об увольнении из армии. Его ошибочно направили на службу на границу. И министр потребовал объяснений, кто виноват. Видимо, глава военного ведомства намерен искать крайних, чтобы сохранить портфель и замять скандал.
«Газета Выборча» быстро нашла данные – пока неофициальные, что польский солдат был арестован за употребление алкоголя и был под воздействием марихуаны. Но, несмотря на это, вернулся на службу. Что, как минимум, странно. Есть уже первая реакция: сегодня уволены командиры батареи, взвода и 2-го артиллерийского дивизиона в Венгожево.
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Эмиль Чечко снял польский шеврон после того, как узнал, что о нем теперь пишут в польской прессе. Новость о побеге сегодня всколыхнула информационное пространство....
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