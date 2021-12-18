ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Показывают «рыбов». Кот-продавец заставил хохотать интернет-пользователей своей подготовленностью (ВИДЕО)

18.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Некоторые питомцы порой настолько покорны судьбе, что иногда это вызывает умиление. В интернете завирусилось видео с «продавцом рыбов» – котом в одежде, который всех заставил хохотать. На историю обратил внимание Ptencoff.

На видео можно наблюдать за котофеем, одетым на человеческий манер. При этом все лапы пушистого надежно защищены от холода. Учитывая, что кот сидел рядом с хозяином перед прилавком, комментаторы пришли к выводу, что они продают «рыбов».

«Китайцы и кошку заставили работать», «Красивое», «Продавец года!», «Пожалуй, это лучший продавец, которого я когда-либо видел», – писали интернет-пользователи.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые питомцы порой настолько покорны судьбе, что иногда это вызывает умиление. В интернете завирусилось видео с «продавцом рыбов» – котом в одежде, который...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ограбивший банк американец был пойман при попытке внести наличные через банкомат
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by