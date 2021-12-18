Показывают «рыбов». Кот-продавец заставил хохотать интернет-пользователей своей подготовленностью (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Некоторые питомцы порой настолько покорны судьбе, что иногда это вызывает умиление. В интернете завирусилось видео с «продавцом рыбов» – котом в одежде, который всех заставил хохотать. На историю обратил внимание Ptencoff.

На видео можно наблюдать за котофеем, одетым на человеческий манер. При этом все лапы пушистого надежно защищены от холода. Учитывая, что кот сидел рядом с хозяином перед прилавком, комментаторы пришли к выводу, что они продают «рыбов».

«Китайцы и кошку заставили работать», «Красивое», «Продавец года!», «Пожалуй, это лучший продавец, которого я когда-либо видел», – писали интернет-пользователи.

Фото: pixabay

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