|
Показывают «рыбов». Кот-продавец заставил хохотать интернет-пользователей своей подготовленностью (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Некоторые питомцы порой настолько покорны судьбе, что иногда это вызывает умиление. В интернете завирусилось видео с «продавцом рыбов» – котом в одежде, который всех заставил хохотать. На историю
На видео можно наблюдать за котофеем, одетым на человеческий манер. При этом все лапы пушистого надежно защищены от холода. Учитывая, что кот сидел рядом с хозяином перед прилавком, комментаторы пришли к выводу, что они продают «рыбов».
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Показывают «рыбов». Кот-продавец заставил хохотать интернет-пользователей своей подготовленностью (ВИДЕО)
Некоторые питомцы порой настолько покорны судьбе, что иногда это вызывает умиление. В интернете завирусилось видео с «продавцом рыбов» – котом в одежде, который...
|
Архив (Разное)